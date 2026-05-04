「広島（降雨中止）中日」（３日、マツダスタジアム）

広島の小園海斗内野手（２５）が３日、打撃復調への手応えを口にした。直近１０試合は３７打数１３安打で、打率・３５１。無安打は、わずか２試合しかない。４日、敵地でのＤｅＮＡ戦でも安打を重ね、勝利に導く決意だ。

力強い打球をはじき返した。マツダに隣接する屋内練習場。小園が、鋭いスイングから快音を連発した。本来の輝きが戻ってきた。

開幕から２６試合で１０８打席に立った。感覚は研ぎ澄まされ、細部のピースがそろい始めてきた。「追い込まれてからのポイント設定とか。（投球の）見方とか、間合い、全部」。全ての要素がかみ合い始めた証拠が、直近１０試合の数字に表れている。

４月上旬には、２５打席連続無安打があった。「（開幕から）不調とかではない。ただ単に、（開幕前に）打席に立っていなかっただけ」と自己分析。３月に開催されたＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシック）に出場。１試合、４打席と出場機会は限られた。その影響があったことは否定できない。

チームは、開幕から得点力が最大の課題だ。チーム打率・２１１、総得点７３、１４本塁打は、セ界ワーストだ。それでも４番に座る坂倉が復調曲線を描く。主軸を担う３番・小園も本来の調子を取り戻せば、得点力は一気に高まる。

ＤｅＮＡ戦に向け「全部、打てるように頑張ります」と気合を入れた背番号５。横浜の空に鋭い打球を突き刺す。