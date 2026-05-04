伊能忠敬も探してた？ 富士山が見える一番遠い場所とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話】

富士山が見える一番遠い場所 西は和歌山県、東は福島県

見えるかどうかのカギは地形と天候

景色のなかに富士山の姿を見つけると、思わず嬉しくなりませんか。富士山は私たち日本人にとって、無意識のうちに探してしまう存在なのかもしれません。

江戸時代、初めて精密な日本地図をつくった伊能忠敬も、各地を測量するなかで、富士山が見える地点を地図に残していたといわれています。

富士山は、理論上では平地から最大で219km先まで見えると計算されています。ただし、途中に山や建物などの遮るものがあれば、近くでも見えないことがあります。反対に、山の上など高い場所からであれば、さらに遠くから見える場合もあります。

見え方は天候にも大きく左右され、曇り空や霞がかった日には富士山は姿を消してしまいます。一方、空気が澄み、雲のない冬晴れの朝は、富士山が最もよく見える条件といえるでしょう。

実際に確認されている、富士山が見える最も遠い地点は、約323km離れた和歌山県那智勝浦町にある色川富士見峠です。他にも、北の最遠地点は福島県の花塚山で約308km、東は千葉県犬吠埼の銚子ポートタワーで約198km、南は八丈島の三原山で約271kmと記録されています。

富士山は計算上では219kmの距離まで見える

平地から富士山頂が見える限界地点は計算上219kmです。反対に山頂から見下ろしたときに見える平地の限界地点も219kmです。

富士山が見える範囲地図

実際には、標高の高い山など見通しのよい所からは219km以上離れた場所からでも見え、反対に遮るものがあれば、近くでも見えません。見えるかどうかは、距離のほかに天候状況にもよります。

東限：千葉県／銚子ポートタワー（約198km）

西限：京都府と滋賀県の境（約261km）

南限：東京都／八丈島・三原山（約271km）

北限：福島県／花塚山（約308km）

最遠望：和歌山県／色川富士見峠（約323km）

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』監修：富士学会

【監修者情報】

富士学会

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。