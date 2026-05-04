バスケットボールB1は3日、各地で13試合が行われ、レギュラーシーズンの全日程が終了。B1チャンピオンシップ(CS)の組み合わせが決定しました。

Bリーグ25-26シーズンは東西に分かれてレギュラーシーズンを行います。トーナメント戦となるCSは、各地区の1位および2位のクラブの4チームと各地区の上位2クラブを除いた22クラブのうち上位4クラブがワイルドカードとして進出します。

西地区を制した長崎ヴェルカ(CS出場権1位)がホームにワイルドカードの4番目となる東地区4位のアルバルク東京(CS出場権8位)と激突。東地区1位の宇都宮ブレックス(CS出場権2位)はワイルドカード3番目となる西地区4位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(CS出場権7位)と対戦します。

西地区2位のシーホース三河(CS出場権3位)はワイルドカードの2番目となる西地区3位の琉球ゴールデンキング(CS出場権6位)、東地区2位の千葉ジェッツ(CS出場権4位)はワイルドカード1番目となる東地区3位の群馬クレインサンダーズ(CS出場権5位)とそれぞれ同地区のライバルと戦うこととなりました。

CSは準々決勝、準決勝はチャンピオンシップ出場順位の上位クラブのホームゲームで行われ、決勝は中立地で開催。いずれも最大3試合、先に2勝したチームが勝者となります。7日からCSが始まり、その日は長崎とA東京の試合が組まれています。

▽チャンピオンシップ組み合わせ【準々決勝】長崎 vs A東京千葉J vs 群馬三河 vs 琉球宇都宮 vs 名古屋D