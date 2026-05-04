戦闘終結に向けてイランがアメリカに提示した14項目の提案について、イランはアメリカ側から回答があったと明らかにしました。イラン側は内容を精査しているということです。

イラン国営メディアは3日、戦闘終結に向けてアメリカに提示した14項目の提案をめぐり、イラン外務省のバガイ報道官が仲介国のパキスタンを通じてアメリカからの回答を受け取り、現在、内容を精査していると述べたと報じました。

また、バガイ報道官は、「我々の提案は戦闘終結を中心にしたもので、イランの核問題に関する詳細は含まれていない」と強調しています。

イラン側が示した提案について、イランの軍事精鋭部隊・革命防衛隊に近いタスニム通信は2日▼アメリカが再び軍事侵攻を行わない保証や、▼アメリカ軍の周辺地域からの撤退、また、レバノンなどを含むすべての戦線での戦闘終結なども含まれていると伝えていました。

ただ、トランプ大統領は「イランがまだ十分に代償を払っていない以上、提案を受け入れることはとても想像できない」と合意に否定的な見解を示しています。