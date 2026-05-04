◇インターリーグ ホワイトソックス3−4パドレス（2026年5月3日 サンディエゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が3日（日本時間4日）、パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場も、2試合連続の無安打で両リーグ単独トップとなる14号は飛び出さなかった。チームも惜敗で連勝は5でストップ。今季初の勝率5割を逃した。

とはいえ、過去3年連続100敗以上を喫しているチームは、今季ここまで大健闘。その中心に村上がいることは間違いない。

試合中には女性リポーターが、村上とナインに関する「ほっこり」エピソードを紹介した。

数日前に村上を中心に開催された「スシ会食」。ナインが参加する中で、この日「1番・左翼」で先発出場した村上の3学年後輩になるアントナッチは、唯一「箸（チョップスティック）」を使えなかったという。

それを村上から会食時に「いじられた」そうで、リポーターがアントナッチに「ムネの前で箸を使って食べるのと、メジャーで打席に立つのとどちらが緊張するか」と聞いたところ、アントナッチは「箸でスシを食べる方だ」と笑顔で答えたという。

この話題に、実況も興味津々。「スシを食べるのに箸を使えない人がいるのか？」と声を弾ませ、「アントナッチのスシを食べるところを今度番組で紹介しよう」と前のめりになっていた。

チームは奮闘中とあり、放送側からも明るさが伝わった一幕。村上が着実にチームに溶け込んでいる証のエピソードとなった。