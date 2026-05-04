テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）が４日に放送され、２日に福島・郡山市で行われた羽鳥アナウンサーと番組コメンテーターの玉川徹氏のトークショーについて紹介した。

ＫＦＢ福島放送の開局４５周年を記念した「ＫＦＢまつり」が催され、その中で番組を代表して２人が登壇しトークを繰り広げた。番組ではその模様を映像とともに紹介した。

その中で玉川氏は月曜コメンテーターの俳優・石原良純と「仲いいですよ。仲悪いと思っている方いらっしゃるかもしれないですけど、終わった瞬間、笑いながら帰ってますからね」と共演者との関係を口に。これには羽鳥アナは「私自体、思いますよ。本当に仲いいのかな、この人たちって」と疑問をぶつけた。

しかし「やっぱり良純さんも（長嶋）一茂さんもプロだから、そこ（番組中）の２時間とその後はやっぱり違う。むしろ役割を演じるようなところもあるんですよね」と玉川氏。羽鳥アナは「演じてると思っていいんですね？きょうは本当にケンカしているんじゃないかなって思うときあるんですよね」と追及。すると玉川氏は「…ありますね」と正直に返答し、会場を爆笑させていた。

スタジオでＶＴＲを見ていた良純も大笑いだった。