

JR四国

JR四国は、海上での強風が予想されるため、4日午前8時半ごろから11時ごろにかけて、瀬戸大橋線(児島駅～宇多津駅間)の運転を見合わせると発表しました。

運休が決まった列車は下記の通りです。

【快速マリンライナー】

（下り：児島→高松方面）13号（児島駅9：09発）～21号（児島駅10：48発）

（上り：高松→児島方面）14号（高松駅8：22発）～22号（高松駅10：10発）

いずれも岡山～児島駅間の運転

【特急しおかぜ】

岡山駅～宇多津駅間で部分運休（高松駅～松山駅間の運転）

（下り：岡山→四国方面）3号（岡山駅8：32発）～7号（岡山駅10：35発）

（上り：四国→岡山方面）6号（宇多津駅8：27発）～10号（宇多津駅10：20発）

【特急南風】

岡山駅～多度津駅間で部分運休（多度津駅～高知駅間の運転）

（下り）3号（岡山駅8：52発）～5号（岡山駅10：05発）

（上り）4号（多度津駅8：51発）～6号（多度津駅9：46発）

【瀬戸大橋アンパンマントロッコ】

全便・全区間で運休

【La Malle de Bois(ラ・マル・ド・ボァ)】

ラ・マルことひら 岡山駅～琴平駅間 上下とも運休

バスによる代替輸送はありません。

JR四国では、上記の列車以外でも、状況によっては運休や遅れ、行き先変更等が発生する場合があるとして、今後の気象情報及び列車運行情報に注意するよう呼び掛けています。