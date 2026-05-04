ドナルド・トランプ米国大統領が真夜中に正体不明の女性や閣僚らと水着姿で写った人工知能（AI）画像を公開し、話題となっている。このような演出の裏には、自身の不動産開発の経歴を強調し、国家の象徴を成功裏に復元したという事績の広報が込められていると解釈される。

トランプ大統領は1日夜（現地時間）、自身のソーシャルメディア（SNS）アカウントを通じてAIで生成された写真を投稿した。写真の中のトランプ大統領は水着姿で金色の浮輪に乗っており、横にはJ・D・バンス副大統領、マルコ・ルビオ国務長官、ダグ・バーガム内務長官が一緒に「グッドサイン」のポーズを取っている。特に妙齢のビキニ姿の女性も横にいて目を引いた。

彼らが水泳を楽しんでいる場所は、ワシントンD．C．の国家的な象徴であるリンカーン記念館前の「リフレクティング・プール（Reflecting Pool）」だ。ここは最近、アオコや水質汚染の問題で、トランプ大統領の指示により大規模な改修工事が進められている場所だ。過去に不動産事業家だった当時、「100を超えるプールを作った」と公言してきたトランプ大統領は、自身の経験を生かしてこの池を完璧に復元すると約束していた。

実際にトランプ大統領は、バラク・オバマ前大統領の在任当時の汚染された池の写真と比較し、自身の指示後にきれいになった姿を強調した。これは再執権後、ホワイトハウス周辺の施設を自身の好みと実用的な観点で改装していることを、国内外にアピールしようとする狙いだという分析が出ている。