明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の男性上司」に関する調査を実施しました。【文化人部門】の2位は「安住紳一郎」さん、では1位は？ （サムネイル画像出典：TBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』公式Xより）

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明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の男性上司」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、【文化人部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！

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2位：安住紳一郎



2位は、アナウンサーの安住紳一郎さんでした。

落ち着いた語り口や誠実な姿勢が評価され、「知性的・スマート」「頼もしい」といった安定感のある上司像として多くの支持を集めています。

1位：桝太一


1位は、同志社大学助教であり、フリーアナウンサーの桝太一さんでした。

専門知識をわかりやすく伝えることに加え、誠実な人柄から「知性的・スマート」「親しみやすい」といったイメージで、8年連続の1位を獲得しました。
(文:All About ニュース編集部)