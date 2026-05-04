新入社員が選ぶ「理想の男性上司」ランキング！ 2位「安住紳一郎」、8年連続の1位は？ 【文化人部門】
明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の男性上司」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、【文化人部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、アナウンサーの安住紳一郎さんでした。
落ち着いた語り口や誠実な姿勢が評価され、「知性的・スマート」「頼もしい」といった安定感のある上司像として多くの支持を集めています。
1位は、同志社大学助教であり、フリーアナウンサーの桝太一さんでした。
専門知識をわかりやすく伝えることに加え、誠実な人柄から「知性的・スマート」「親しみやすい」といったイメージで、8年連続の1位を獲得しました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：安住紳一郎
2位は、アナウンサーの安住紳一郎さんでした。
落ち着いた語り口や誠実な姿勢が評価され、「知性的・スマート」「頼もしい」といった安定感のある上司像として多くの支持を集めています。
1位：桝太一
1位は、同志社大学助教であり、フリーアナウンサーの桝太一さんでした。
専門知識をわかりやすく伝えることに加え、誠実な人柄から「知性的・スマート」「親しみやすい」といったイメージで、8年連続の1位を獲得しました。
(文:All About ニュース編集部)