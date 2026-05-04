【風、薫る 第27回あらすじ】りん・直美ら、洋髪に変えさせられる
【モデルプレス＝2026/05/04】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第27話が、5月5日に放送される。
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
髪型を洋髪に変えさせられた生徒たちは、エプロンを作るように言われる。多江（生田絵梨花）がバーンズ（エマ・ハワード）に不満をぶつけるが、バーンズは動じない。
訪れた休日に、りん（見上愛）は直美（上坂樹里）、トメ（原嶋凛）を誘って町に出かけると、不思議な音が聞こえてきて…。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第27話／5月5日（火）放送
髪型を洋髪に変えさせられた生徒たちは、エプロンを作るように言われる。多江（生田絵梨花）がバーンズ（エマ・ハワード）に不満をぶつけるが、バーンズは動じない。
訪れた休日に、りん（見上愛）は直美（上坂樹里）、トメ（原嶋凛）を誘って町に出かけると、不思議な音が聞こえてきて…。
（modelpress編集部）
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