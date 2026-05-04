おうちで北海道気分が味わえる！人気グルメ＆郷土料理の簡単再現レシピ7選

春や秋になるとあちこちで開催される「北海道フェア」。海鮮やご当地グルメの魅力に、つい惹かれてしまいますよね。今回は、そんな北海道の味をおうちで気軽に楽しめるレシピをご紹介。定番の郷土料理から人気グルメまで、身近な食材で作れるアイデアを集めました。

おうちで楽しむ北海道グルメ

帯広豚丼

北海道・帯広発祥のご当地グルメで、甘辛いタレを絡めた豚肉をごはんにのせた丼料理。

本場では炭火で焼いた香ばしい豚肉が特徴です。





北海道の漁師町で親しまれてきた郷土料理で、鮭と野菜を味噌だれで焼く一品で、鉄板やホットプレートで豪快に作るのが定番です。



おうちでは、より手軽なオーブン調理がおすすめ。切って並べて焼くだけでOK。しかも洗い物も天板くらいで済むのが最高です！



白味噌の甘さとバターのコクが野菜と鮭にじんわり染みて、お子さんでも食べやすい味わいですよ。

鮭のちゃんちゃん焼き｜Instagram（＠aya_gohan49）スープカレー

札幌発祥のご当地グルメで、さらっとしたスパイス香るスープに具材を浸して食べるスタイル。大きめの野菜や骨付き肉がごろっと入るのが特徴です。



じっくり煮込んだスープに、焼き野菜や揚げ野菜を添えれば満足感たっぷり。

ドライバジルを乾煎りして加えると、一気に本格的な風味に近づきます。

スープカレー｜Instagram（＠su_aisare_recipe）ルイベ風漬け（サーモンの塩麹漬け）

「ルイベ」とは、凍らせた鮭を半解凍の状態でいただく北海道の伝統料理。

アイヌ語の「ルイ（溶ける）」が語源ともいわれていて、ひんやりとした口あたりと、シャリっとした独特の食感が魅力です。



おうちでは、刺身用の鮭を使った“漬けアレンジ”で手軽に再現。

塩麹やみりんで漬け込むことで、鮭の旨みがぎゅっと引き立ち、とろっと濃厚な味わいに仕上がります。



いくらを添えれば、一気にごちそう感アップ！ そのままおつまみにするのはもちろん、ごはんにのせて丼にするのもおすすめです。

ルイベ風漬け（サーモンの塩麹漬け）｜Instagram（＠aoi_koji_mam）ザンギ

北海道で親しまれている鶏の唐揚げで、醤油やにんにくなどでしっかり下味をつけるのが特徴。

一般的な唐揚げよりも味が濃く、冷めてもおいしいことから、お弁当やお惣菜としても人気の一品です。



地域によっては、甘酢だれをかける「ザンタレ」と呼ばれるスタイルもあり、味のバリエーションも楽しめるのが魅力。



外はカリッと、中はジューシー。食べごたえがあり、ごはんにもお酒にもよく合う、満足感たっぷりの北海道グルメです。

ザンギ｜Instagram（＠t_aki383）いももち

じゃがいもを使った北海道の郷土料理で、もちっとした食感が特徴。

北海道では古くから親しまれていて、おやつや軽食としても定番の一品です。



つぶしたじゃがいもに片栗粉を加えて成形し、こんがり焼くだけと作り方はとてもシンプル。外はカリッと、中はもっちりとした食感が楽しめます。



甘辛いタレを絡めれば、どこか懐かしくてほっとする味わいに。

チーズを加えたり、バターで焼いたりとアレンジも自在で、子どもから大人まで楽しめます。

いももち｜Instagram（＠enishi_gotochi_cooking）

おうちで気軽に、北海道を味わう

旅行気分を味わいたいときや、ちょっと特別なごはんに。

北海道グルメは、実はおうちでも手軽に楽しめるものがたくさんあります。



今回ご紹介したレシピは、どれも身近な食材で作れて、しっかり満足感のあるものばかり。

忙しい日のごはんにはもちろん、週末のちょっとしたごちそうやおうち飲みにもぴったりです。



春や秋の北海道フェアをきっかけに気になった味も、自分で作ってみるとまた違った楽しさがあるもの。食卓にいながら、旅するような気分を味わえるのも魅力です。



気になるレシピから、おうちで広がる“北海道のおいしい時間”、ぜひ楽しんでみてくださいね。