「bite off more than one can chew」の意味は？直訳からは想像できない！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「自分の許容範囲以上のことに手を出す」でした！

「bite off more than one can chew」は、「自分の許容範囲以上のことに手を出す」を表す表現。

自分の処理能力を超える仕事や約束を引き受けてしまい、手に余る状況に使われます。

「I think I bit off more than I can chew with this project.」

（このプロジェクトは、自分には荷が重すぎるかもしれない）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。