「bite off more than one can chew」の意味は？直訳からは想像できない！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「bite off more than one can chew」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「自分の許容範囲以上のことに手を出す」でした！
「bite off more than one can chew」は、「自分の許容範囲以上のことに手を出す」を表す表現。
自分の処理能力を超える仕事や約束を引き受けてしまい、手に余る状況に使われます。
「I think I bit off more than I can chew with this project.」
（このプロジェクトは、自分には荷が重すぎるかもしれない）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部