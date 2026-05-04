MUS×HANNAH MONTANAが実現♡懐かしさ弾ける限定コレクション登場

Y2Kムードや平成リバイバルが注目される今、世界中で愛された『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』の特別コレクションがMUSより登場します♡ポップでノスタルジックな世界観を、ファッションや雑貨に落とし込んだ今回のラインナップ。懐かしさに胸が高鳴る人も、今あらためて新鮮に感じる人も楽しめる、特別なコレクションです。

憧れの世界観を日常に取り入れて

©DISNEY

“Miracle Unique Smile”をコンセプトに掲げるMUSが今回フィーチャーしたのは、ディズニー・チャンネルの人気シリーズ『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』。

学校では普通の女の子、でも本当は人気ポップスターという二つの顔を持つ主人公の物語は、多くの女性たちの憧れを集めました。

今回のコレクションでは、そんな作品の魅力を現代のスタイルにマッチするデザインで表現。ハンナ・モンタナらしい華やかさと、マイリーの等身大のキュートさが絶妙にミックスされています。

普段のコーデに一点投入するだけで、遊び心ある着こなしが完成しそうです♪

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幅広いラインナップで選ぶ楽しさも満点

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展開アイテムは、Tシャツ、メタルキーホルダー、アクリルキーホルダー、トートバッグ、ヘアクリップ、リストバンド、ブラインドステッカーなど豊富にラインナップ。性別や世代を問わず楽しめるのも魅力です。

特にTシャツは、デニムやミニスカートと合わせればトレンド感たっぷり。トートバッグやキーホルダーは、毎日の通勤通学バッグにつけるだけで気分を上げてくれそう。

ヘアクリップやリストバンドなど小物は、友人とのおそろい使いにもぴったりです。

発売日と購入方法をチェック

©DISNEY

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2026年4月30日(木)より、The SHEL’TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」店1F/B1F、SHEL’TTER WEBSTORE、ZOZOTOWNにて販売開始。

さらに5月5日(火)～5月11日(月)にはDisney THE MARKET in 阪急うめだ9階催場でも展開されます。

先行販売では完売が続出した注目シリーズのため、今回も早めのチェックがおすすめ。

※商品数には限りがございます。予めご了承下さい。

締めの文章

懐かしさと今っぽさを同時に楽しめる、MUSのHANNAH MONTANA COLLECTION。

作品ファンにはもちろん、ポップカルチャー好きやトレンド感あるアイテムを探している方にもぴったりの内容です♡

ここでしか出会えない特別なデザインを、毎日のコーデや小物使いに取り入れて、自分らしい笑顔あふれるスタイルを楽しんでみてください。