「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）

阪神・才木浩人投手（２７）が７回４安打１１奪三振の完封で３勝目。過去２度の登板はいずれも６失点と調子を崩していたが、初の中４日で結果を残した。デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏（４４）は好投について「少し配球を変えた印象」と解説した。

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才木投手に尽きますね。完全に本来のピッチングを取り戻しました。６失点した２試合は、直球がシュート回転して甘く入ったところを捉えられていましたが、投球のメカニックなどに問題はないと見ていました。

この試合では捕手の梅野選手とコミュニケーションを取りながら、少し配球を変えた印象でした。フォークを中心とした変化球の割合を大きくしたことが効いていましたし、才木投手の良い部分が引き出されたのではないでしょうか。

テルの先制三塁打も見事でした。井上投手のカットボールが少し浮いたとはいえ、真っすぐを待ちながらのタイミングで仕留めた反応は素晴らしかった。今、ＮＰＢではナンバーワンの打者と言っていいのではないでしょうか。

ただ、テル自身は４割を打とうが打撃三冠になろうが、浮ついたところは一切ありません。一日一日の積み重ねの大切さを語っているのは、テルらしいと感じます。最後は満塁の場面でも見たかったですが、あの雨では選手がケガをする恐れもあります。球審の方の判断を尊重したいと思います。