JR四国によりますと、きょう（４日）JR瀬戸大橋線は、海上での強風等が予想されるため、以下の時間帯の列車で運転を見合わせると発表しています。

【写真を見る】JR瀬戸大橋線 きょう（4日）午前8時30分ごろ～11時ごろ「児島～宇多津間」運転見合わせ 海上で強風が予想されるため

JR瀬戸大橋線

JR瀬戸大橋線・児島～宇多津間

・午前8時30分頃～午前11時頃 列車の運転を見合わせ



なお、バス等による代行輸送はないということです。

アンパンマントロッコ

なお、以下の列車も運転を見合わせます。





特急南風

（下り：岡山⇒四国方面）瀬戸大橋アンパンマントロッコ１号 岡山駅～琴平駅間 運休瀬戸大橋アンパンマントロッコ３号 岡山駅～高松駅間 運休（上り：四国⇒岡山方面）瀬戸大橋アンパンマントロッコ２号 高松駅～岡山駅間 運休瀬戸大橋アンパンマントロッコ４号 琴平駅～岡山駅間 運休

以下の列車は「岡山駅～多度津駅間」で部分運休

【下り】

南風3号 多度津駅8：52発～岡山駅9：38着 部分運休

南風5号 岡山駅10：05発～多度津駅10：47着 部分運休

【上り】

南風4号（多度津駅8：51発～岡山駅9：38着 部分運休

南風6号（多度津駅9：46発～岡山駅10：33着 部分運休

特急しおかぜ

以下の列車は「岡山駅～宇多津駅間」で部分運休

【下り】

しおかぜ3号（岡山駅8：32発～宇多津駅9：06着）～しおかぜ7号（岡山駅10：35発～宇多津駅11：07分着）



【上り】

しおかぜ6号（宇多津駅8：27発～岡山駅9：00着）～しおかぜ１０号（宇多津駅10：20発～岡山駅10：57着）

JR四国では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。