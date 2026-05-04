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JR四国によりますと、きょう（４日）JR瀬戸大橋線は、海上での強風等が予想されるため、以下の時間帯の列車で運転を見合わせると発表しています。

【写真を見る】JR瀬戸大橋線　きょう（4日）午前8時30分ごろ～11時ごろ「児島～宇多津間」運転見合わせ　海上で強風が予想されるため

JR瀬戸大橋線

JR瀬戸大橋線・児島～宇多津間
・午前8時30分頃～午前11時頃　列車の運転を見合わせ

なお、バス等による代行輸送はないということです。

アンパンマントロッコ

なお、以下の列車も運転を見合わせます。

（下り：岡山⇒四国方面）
瀬戸大橋アンパンマントロッコ１号　岡山駅～琴平駅間　運休
瀬戸大橋アンパンマントロッコ３号　岡山駅～高松駅間　運休

（上り：四国⇒岡山方面）
瀬戸大橋アンパンマントロッコ２号　高松駅～岡山駅間　運休
瀬戸大橋アンパンマントロッコ４号　琴平駅～岡山駅間　運休

特急南風

以下の列車は「岡山駅～多度津駅間」で部分運休

【下り】
南風3号　多度津駅8：52発～岡山駅9：38着　部分運休
南風5号　岡山駅10：05発～多度津駅10：47着　部分運休

【上り】
南風4号（多度津駅8：51発～岡山駅9：38着　部分運休
南風6号（多度津駅9：46発～岡山駅10：33着　部分運休

特急しおかぜ

以下の列車は「岡山駅～宇多津駅間」で部分運休

【下り】
しおかぜ3号（岡山駅8：32発～宇多津駅9：06着）～しおかぜ7号（岡山駅10：35発～宇多津駅11：07分着）

【上り】
しおかぜ6号（宇多津駅8：27発～岡山駅9：00着）～しおかぜ１０号（宇多津駅10：20発～岡山駅10：57着）

JR四国では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。