見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第26話が4日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、看護指導の教師、バーンズ（エマ・ハワード）がスコットランドからやってきた。直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が通訳をしながらすぐに授業が始まるが、内容は想定外のことばかり。りん（見上愛）は質問をしてみるが…。バーンズは自分で考えなさいと話す。ベッドのシーツの敷き方にも悪戦苦闘する。そして1カ月後、ようやく直美、りんらはシーツの敷き方、掃除の仕方で合格点をもらう。しかし、教室で「みなさん自身が不潔です」と言われてしまう。

バーンズ先生の授業にネットも反応した。

Xには「バーンズ台風 キターー!」「なぜか全員の顔と名前を把握している先生」「突然の教員宿舎」「ベッドメイキング？」「これは看護じゃない。再挑戦！」「ストップイットに次ぐストップイット」「説明もなく体と心で覚えろな先生だけど、間違いなく優秀だ」「すごい観察眼」「観察しなさいって事か…」「バーンズ先生、なかなか厳しい」「患者さんの気持ちになれということかな」「バーンズ先生、清潔という意味を教えたいのかな」「みなさん自身が不潔です」「まず清潔に」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。