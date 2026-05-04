レースクイーン・安藤笑、『FLASH』で魅せたオトナの艶やかさ見せつける過去最大露出グラビア♡

上戸彩がグラビアで魅せる表紙＆巻頭10P！ 大槻理子、森脇梨々夏、蓬莱舞、安藤笑、髙峰じゅり、≠ME 尾木波菜掲載の『FLASH』は4月28日(火)発売

国立大卒！才色兼備のRQ・安藤笑が『FLASH』で過去最大露出に挑戦！

国立大学卒業という経歴を持つレースクイーン、安藤笑が『FLASH』に登場した。

今回のグラビアでは、大胆な露出を厭わない攻めのカットと、風情ある浴衣姿を披露。知性と美貌を兼ね備えた彼女が、大人の妖艶さを存分に漂わせている。才色兼備な魅力が凝縮された、見応えのある仕上がりだ。

【プロフィール】

安藤笑（あんどう・えみ）

8月7日生まれ 愛知県出身

T165・B78 W63 H90

2011年に地元愛知県のご当地アイドルとしてデビュー。愛知教育大学在学中に東京のアイドルグループに加入して、大学卒業後に上京した。在学中に幼稚園教諭二種、小学校教諭一種、中学校教諭一種の免許を取得。2025年にアイドルを卒業し、2026年3月からレースクイーンとして活動している。

そのほか最新情報は、公式X（@emichii087）、公式Instagram（@emichii87）にて

【クレジット】

安藤笑(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二