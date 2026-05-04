開催：2026.5.4

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 1 - 4 [ロイヤルズ]

MLBの試合が4日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとロイヤルズが対戦した。

マリナーズの先発投手はルイス・カスティジョ、対するロイヤルズの先発投手はクリス・バビクで試合は開始した。

3回裏、3番 ジョシュア・ネーラー 2球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでマリナーズ得点 SEA 1-0 KC

4回表、5番 カーター・ジェンセン カウント3-2から押し出しの四球でロイヤルズ得点 SEA 1-1 KC、6番 ジャック・カグリオン 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでロイヤルズ得点 SEA 1-2 KC、7番 アイザック・コリンズ 初球を打ってセンターへの犠牲フライでロイヤルズ得点 SEA 1-3 KC

6回表、7番 アイザック・コリンズ 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 SEA 1-4 KC

試合は1対4でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのクリス・バビクで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はマリナーズのルイス・カスティジョで、ここまで0勝3敗0S。ロイヤルズのリンチにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-04 07:51:36 更新