2026年5月4日（月） MLB エンゼルス vs メッツ 試合結果
開催：2026.5.4
会場：エンゼルスタジアム
結果：[エンゼルス] 1 - 5 [メッツ]
MLBの試合が4日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとメッツが対戦した。
エンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツ、対するメッツの先発投手はクレイ・ホームズで試合は開始した。
1回裏、4番 ホルヘ・ソレア 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 1-0 NYM
4回表、7番 マーク・ビエントス 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでメッツ得点 LAA 1-2 NYM
8回表、6番 カーソン・ベンジ 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 LAA 1-3 NYM、7番 マーク・ビエントス 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでメッツ得点 LAA 1-5 NYM
試合は1対5でメッツの勝利となった。
この試合の勝ち投手はメッツのクレイ・ホームズで、ここまで4勝2敗0S。負け投手はエンゼルスのジャック・コハノビツで、ここまで2勝1敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-04 07:51:38 更新