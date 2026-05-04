開催：2026.5.4

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 1 - 5 [メッツ]

MLBの試合が4日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとメッツが対戦した。

エンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツ、対するメッツの先発投手はクレイ・ホームズで試合は開始した。

1回裏、4番 ホルヘ・ソレア 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 1-0 NYM

4回表、7番 マーク・ビエントス 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでメッツ得点 LAA 1-2 NYM

8回表、6番 カーソン・ベンジ 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 LAA 1-3 NYM、7番 マーク・ビエントス 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでメッツ得点 LAA 1-5 NYM

試合は1対5でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのクレイ・ホームズで、ここまで4勝2敗0S。負け投手はエンゼルスのジャック・コハノビツで、ここまで2勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-04 07:51:38 更新