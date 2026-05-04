「構想力・イノベーション講座」（運営Aoba-BBT）の人気講師で、シンガポールを拠点に活躍する戦略コンサルタント坂田幸樹氏の最新刊『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』（ダイヤモンド社）は、新規事業の立案や自社の課題解決に役立つ戦略の立て方をわかりやすく解説する入門書。戦略とは何か。変化の時代に、企業は何を問い直すべきなのか。本連載では、さまざまな経営や組織の悩みについて坂田氏に話を聞きながら、同書の考え方を現在進行形の課題へと結びつけていく。

「正しいことを言えば通る」という思い込みが

出世を妨げる

――「正しいことを言っているのに評価されない」と感じる人は少なくありません。こうした人に共通する問題はどこにあるのでしょうか？

正しいことを言っているのに評価されない人には、はっきりとした共通点があります。「正しいことを言っているから通るはずだ」という思い込みです。

会社というのは組織です。そこで働く従業員はもちろん、顧客やパートナー企業、株主などの複数のステークホルダーがいて成り立ちます。その中で、自分個人の論理だけを主張しても、物事は動きません。

たとえば日本で批判されがちな「根回し」も、善悪ではなく、組織を動かすための仕組みと捉えることができます。

現実に存在する日本組織特有の構造を前提に、どうやって前に進めるかを考えなければなりません。組織の論理を無視して個人の正論を押し通そうとしても、消耗するばかりになってしまいます。

「ジョブ型にすべきだ」「もっと自由に意見が言えるべきだ」といった正論を掲げて現状を批判するだけで、実際にどうやって前に進めるかという具体的な話に深めることができない人は評価されません。

どれだけ整ったレポートを作れても、教科書通りの正しいことを言えても、現実の場面で問題解決できない人は出世できないのです。

出世する人は、

組織の中でどう立ち回っているのか

――では出世していく人は、どこが違うのでしょうか？

組織全体のことを考えて行動している人が多いと思います。

欧米型の組織では、役割が明確に分かれており、ある程度モジュール化されています。モジュール化というのは、組織図の箱ごとに役割が決まっていて取り替え可能な状況を言います。

そして、組織のミッションも明確で、それぞれの構成員もジョブディスクリプションが定義され、それぞれの責任範囲もはっきりしています。

一方で日本の組織は、そう単純ではありません。小さな集団の集合体として動いており、役割も重なり合っています。

そうした中では、部門を越えた協力が必要な場面でも、どうしても自分が所属する集団の利益を優先して考えてしまいがちです。その前提を理解した上で、どうやって議論を前に進め、問題解決につなげるかを考えられる人が結果を出せます。

特に差が出るのは、有事の場面です。

平時は正論だけでもある程度通用するかもしれませんが、トラブルや危機の場面で教科書通りの正論は役に立ちません。そうした状況で逃げずに、自分視点ではなく、「組織全体として何を優先すべきか」を冷静に考えられる人が、組織には求められています。

「有事の時に役立つ人」になるために

日頃からやるべきこと

――「本当に役立つ人」になるためには、日頃からどのような思考や行動を身につけておく必要があるのでしょうか？

「チームとして結果を出しているかどうか」を意識することに尽きると思います。

個人として優秀であることと、組織で成果を出せることは別の能力です。組織で結果を出すためには、チームのいろいろな人たちをマネジメントする必要がありますし、外部の人たちと連携することも重要になります。

また、有事の場面では、すべてを守ろうとするのではなく、切り捨てる判断も重要になります。

これからの時代はAIの発展によって、「正しいことを言う」価値はさらに下がっていきます。

誰でも一定の正解を出せるようになるからです。その中で求められるのは、利害が絡み合う組織において「人を動かし、着実に結果を出せる人」です。

戦略を持つことと、

組織で結果を出すことのつながり

――「出世できない人の共通点」という観点から、本書『戦略のデザイン』はどのように役立つのでしょうか？

少し前までは、ある程度ゴールが決まっている時代でした。戦後の日本であれば、「アメリカに追いつく」といった明確なゴールがあり、アメリカが敷いたレールに沿ってしっかりと結果を出すこともできました。また、大手企業に就職すれば、その先は安泰という時代もありました。

しかし現在は、変化が激しく、ゴールそのものを自分たちで設定し続けなければなりません。AIの発展によって、個人ができることの幅は広がる一方で、自分で課題を設定し、意思決定を前に進める力が弱い人の役割は減っていく可能性があります。

本書『戦略のデザイン』では、明確なゴールに従うのではなく、状況に応じて柔軟にゴールを設定し続け、実行する力、つまり勝ち筋を見極め続ける力を重視しています。

「正しいことを言っているのに評価されない」

と感じる人へ

――最後に、「自分は正しいことを言っているのになぜか評価されない」と感じているビジネスパーソンへ、アドバイスをお願いします。

ビジネスパーソンにとって大切なのは、正論ではありません。自分の言動の結果として人が動き、現場が変わり、成果につながるかどうかです。

正しいことを言うだけでは、これからの時代には価値を持ちません。多くの人を巻き込み、変化を起こし、結果を出せる人こそが、今後求められる人材です。

「正しいことを言う人」から「人を動かして結果を出す人」へ。その一歩を踏み出すヒントとして、本書『戦略のデザイン』をぜひ手に取っていただければと思います。

――ありがとうございました。

坂田幸樹（さかた・こうき）

IGPIグループ共同経営者、IGPIシンガポール取締役CEO、JBIC IG Partners取締役。早稲田大学政治経済学部卒、IEビジネススクール経営学修士（MBA）。ITストラテジスト。

大学卒業後、キャップジェミニ・アーンスト・アンド・ヤング（現フォーティエンスコンサルティング）に入社。日本コカ・コーラを経て、創業期のリヴァンプ入社。アパレル企業、ファストフードチェーン、システム会社などへのハンズオン支援（事業計画立案・実行、M＆A、資金調達など）に従事。

その後、支援先のシステム会社にリヴァンプから転籍して代表取締役に就任。

退任後、経営共創基盤（IGPI）に入社。2013年にIGPIシンガポールを立ち上げるためシンガポールに拠点を移す。現在は3拠点、8国籍のチームで日本企業や現地企業、政府機関向けのプロジェクトに従事。

単著に『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』『超速で成果を出す アジャイル仕事術』、共著に『構想力が劇的に高まる アーキテクト思考』（共にダイヤモンド社）がある。