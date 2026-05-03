豊胸手術に年齢制限はある？未成年が脂肪豊胸を受ける条件とリスク【医師解説】

脂肪豊胸手術に興味がある人のなかで、「自分の年齢でも受けることができるのか？」と気になっている人もいるかもしれません。 一体、豊胸手術には年齢制限があるのでしょうか？ 銀座3丁目・BANNAI美容クリニックの坂内先生にメディカルドック編集部が聞きました。

監修医師：

坂内 誠（銀座3丁目・BANNAI美容クリニック）

新潟大学医学部卒業。新潟大学大学院修了。その後、大手美容外科グループ入職、分院長を13年間務める。2020年3月、東京都中央区に「銀座3丁目・BANNAI美容クリニック」を開院。豊富な豊胸手術経験を活かして、豊胸に特化した治療を提供している。医学博士。日本美容外科学会（JSAS）専門医。

編集部

豊胸手術は何歳から受けることができるのですか？

坂内先生

日本でおこなわれる豊胸手術は自由診療なので、法的な年齢制限はありません。しかし一般的には、だいたい18歳以上が対象になります。

編集部

18歳まで待たないといけないのでしょうか？

坂内先生

思春期の女の子のなかには、バストが小さいことにコンプレックスを感じている人もいるかもしれません。しかし、あまりに早いうちに豊胸手術をするのは焦り過ぎ。なぜなら、これからまだ成長が期待できるかもしれないからです。とはいえ、女性の成長期の開始は早いので、20歳を過ぎたあとにバストが大きくなる可能性はあまり高くありません。医療機関によっても考えは異なりますが、一例として当院では18歳から治療可能としています。

編集部

成長が落ち着いたら手術をすることができるのですね。

坂内先生

はい、「若いうちに脂肪豊胸手術を受けても大丈夫なの？」と心配になる人もいらっしゃるかもしれません。しかし、脂肪豊胸自体は異物を使わず自分の脂肪を使用するので、体にとって負担が少なくて済みます。また、乳腺を傷つける手術ではないため乳腺の成長を阻害したり、授乳に影響したりすることもありません。麻酔の影響もほとんどないため、安心して受けていただくことができます。

編集部

保護者の同意は必要ですか？

坂内先生

はい。未成年が手術を受けるときには、親権者の同意が必要です。

※この記事はメディカルドックにて＜50～60代の｢脂肪豊胸手術｣は”恥ずかしくない” 手術が可能な年齢を医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。