◆健康のための運動が逆効果に？ 認知症を遠ざける人の休み方

「人の名前が出てこない」「今やろうとしたことを忘れた」――そんな日常の些細な物忘れは、もしかすると脳からのSOSかもしれません。『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）は、7000人の脳を診察し、3000本以上の論文を読破した専門医が「一生ボケない脳のつくり方」を徹底解説した1冊。カギとなるのは、脳の免疫細胞「ミクログリア」。生活習慣の乱れによってミクログリアが暴走すると、認知症の引き金になる一方、上手に味方につければ、いつまでも若々しい記憶力を保つことができるのです。難しいトレーニングは必要ありません。【血圧】【食事】【睡眠】【速歩】【呼吸】【お酒】という毎日の生活を見直すだけの6つの習慣術で、100歳まで健やかな脳を育てていきましょう。

※本稿は、『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

誰もが信じる「絶対的な正解」の死角

「健康のために運動をする」――これは、誰もが信じて疑わない“正論”でしょう。ウォーキング・スクワット・水泳・筋トレなどを継続している人ほど、体力が維持され、生活習慣病のリスクも低いことは、多くの研究で証明されています。

しかし、ここに大きな“誤解”があります。それは、必ずしも「運動＝健康」ではないということです。

真面目な努力を水の泡にする「逆効果」のメカニズム

あなたがどれほど真面目に運動を続けていても、脳を守るミクログリアが“暴走状態”に陥っていたら、残念ながらその努力は報われません。

むしろ、間違った運動のやり方やタイミングがミクログリアを傷つけ、脳を炎症状態に追い込んでしまうことがあるのです。

肉体の強化と引き換えに失われる「司令塔の平穏」

たとえば、強すぎる運動負荷や睡眠不足のままのトレーニングは、体内で有害な「活性酸素」を大量に発生させます。一時的に筋肉は鍛えられても、その裏でミクログリアは過剰に反応し、脳内で「炎症性サイトカイン」を撒き散らす。

つまり、“暴走モード”に入ってしまうのです。この状態が慢性化すると、脳は休む間もなく“小さな炎症”にさらされ続け、記憶力や集中力がじわじわと低下していきます。

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