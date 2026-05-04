長崎市の斜面地にある空き家を宿泊施設に再生させた建築家の小笠原太一さん＝2026年3月

坂の多い長崎市で、斜面地にある空き家を建築家小笠原太一さん（46）が次々と再生させている。高齢化や人口減少により増える無人の家屋が宿泊施設などに改修された。「ただの空き家活用ではなく、地域全体の価値を上げたい」。住民交流や地域活性化にもつながっている。（共同通信＝久保光輝）

「ここは全て空き家だったんですよ」。斜面地一帯にある6棟で構成する宿泊施設「長崎坂宿」を前に、小笠原さんが語る。1棟に1組が泊まり、斜面地ならではの眺めが楽しめ、訪日外国人を中心に人気。「フロント棟」には、買い物が不便な地域住民も利用できる無人コンビニもある。

長崎坂宿を運営する小笠原さんは滋賀県湖南市育ち。中国・上海で商業施設の設計などに携わり、帰国後の2016年、福岡市で設計や宿泊業を手がける事務所を開いた。物件を探す中で長崎市の斜面地に「繁華街にはないリアルな暮らしと眺望の魅力」を感じた。「培った技能を社会課題の解決に役立てたい」との思いもあり、2018年から空き家再生を開始。福岡と長崎の2拠点生活を送る。

道が狭く重機が入りにくい斜面地は、家屋の取り壊しが難しい。小笠原さんは、持ち主から空き家を借りて小規模な改修を行い、宿泊施設などを運営して収益を出してきた。古民家を改修した「町家ライブラリーぬい」は、内部の棚を区切って貸し出し、借りた人が「館長」となっておすすめの漫画を並べる仕組み。住民交流の場にもなっている。

毎月スタディーツアーを開き、研究者や学生に経験を伝えている。小笠原さんは「人口減少で空き家が増加している日本中に広めたい」と話している。

斜面地にある空き家を再生させた宿泊施設「長崎坂宿」を手がけた建築家の小笠原太一さん＝2026年3月、長崎市

斜面地の空き家を再生させた宿泊施設「長崎坂宿」の一室＝2025年9月、長崎市