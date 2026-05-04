ブドウ畑（奥）について説明する矢野映さん＝北海道函館市

フランス・ブルゴーニュ地方で約300年の歴史を持つ老舗ワイナリー「ドメーヌ・ド・モンティーユ」は、2017年に日本法人を設立し、北海道函館市でのワイン造りを始めた。8年が過ぎた昨年、自社栽培のブドウを使ったワインを初出荷。同法人のゼネラルマネジャー矢野映さん（66）は「函館での歴史は始まったばかり」と未来を見据える。（共同通信＝金子茉莉佳）

矢野さんによると、きっかけは14年ごろ、同ワイナリーの当主、エティエンヌ・ド・モンティーユ氏が北海道のワインを口にして、その味わいに感銘を受けたことだった。フランス国外でのワイン造りに挑戦しようと候補地を探しており、日本に可能性を感じ、約2年間かけて各地を調査。冷涼な気候や適当な日照時間などの条件がそろった函館を選んだ。

2017年に日本法人「ド・モンティーユ＆北海道」を設立。標高約250メートルの丘陵地に42ヘクタールの畑を整備してピノ・ノワールとシャルドネの2品種の植樹を進めた。23年に初収穫し、同時期に完成した市内の醸造所で2年間熟成させて、昨年12月に約9千本を初めて売り出すと1週間で完売した。今年はフランスへの輸出も検討している。

構想から10年ほどの時間が流れたが、矢野さんは「まだまだ実験段階」と話す。植樹した畑は4割に満たない。斜面の角度や向きで日照時間が変わり、土壌の性質も少しずつ異なる。その全てがブドウの出来に影響を与えるだけに、一つ一つ分析、模索している。

ブドウ栽培では、土地に最も合った樹木を選抜し、接ぎ木によって同じ遺伝子情報を持つ木を増やす方法が一般的だが、その選抜も容易ではない。「最終的に決まるまで、50年かかるだろう」

それは特別に長い歳月ではないという。ブルゴーニュワインも2千年の歴史で磨かれてきた。矢野さんは「今できることを淡々とやって、次世代に引き継ぐ」と語った。

函館産のブドウを使った「ド・モンティーユ＆北海道」の赤ワイン（左）と白ワイン