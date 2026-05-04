明治の「看護婦」は医師から小間使い扱い。大関和と盟友・鈴木雅が偏見と闘い地位を勝ち取るまで【朝ドラ『風、薫る』】

2026年度前期朝ドラ『風、薫る』の主人公のモデルとなった大関和（チカ）はどんな人物？近・現代歴史作家の青山誠さんが考察する（第3回）。



文・写真＝青山誠

キリスト教の影響で看護婦の道へ

明治19年（1886）11月、和は桜井女学校附属看護婦養成所に入所した。通訳を目指していたはずが、どうして看護婦に…。それは、植村正久牧師に説得されてのことだった。英語の勉強を通じて聖書やキリスト教に興味を持つようになり、植村の教会にも通うようになっていたのだが、

「あなたは通訳よりも、看護学を学んでナースになるべき。そちらのほうが向いています」

と言われ、看護婦になることを勧められた。

キリスト教は古くから医療活動を通じて社会に貢献しようという理念があり、各国で看護婦養成学校もさかんおこなっている。日本のキリスト教指導者たちも、看護婦学校の創設に向けて動きはじめていた。

正式な看護教育を受けて知識と技術を習得した看護婦は、欧米でトレインド・ナース（Trained Nurse）と呼ばれ、プロの医療技術者として尊敬され高い報酬を得ている。男尊女卑の日本社会では、女性が十分な収入を得られずそれが自立を難しくしていた。看護の技術を身につければ、女性の自立におおい役立つ。

また、トレインド・ナースが増えれば医療現場での近代化も進む。一石二鳥。だが、日本では「看護」のイメージが悪過ぎて、それが普及の大きな妨げになっていた。

当時の「看病婦」のイメージは最悪

この頃、患者の世話をする者を「看病人」「看病婦」と呼んだ。医療知識や技術のない素人ばかり、雇う側でも雑役夫や小間使いの扱い。血や膿に触れる仕事で感染の危険性も高い。不人気職業で成り手がおらず、売春宿を引退した遊女や遣手婆を雇う病院も多かったという。それがなおさら「看護」に対する世間のイメージを悪くした。

和もそんな“賎業”に就くつもりはなく、植村の誘いを断ったのだが、彼は諦めない。熱心な説得をつづけて和の偏見を解き、入所を承諾させたという。

人気職種や不人気職種は、時代によって変わる。たとえば、現在は人気の高い専門職の代表格である弁護士（当時は「代言人」と呼ばれた）は、明治9年（1876）に代言人規則が制定され職業として公認されたが、この頃はまだ“ヤクザ稼業”のイメージが強く、世間には「口八丁で金を取るペテン師のようなもの」と見る人々が多かった。

また、昭和初期から太平洋戦争の頃には「若者たちがなりたい職業ナンバーワン」だった軍人も、少し時代を遡った大正期は不人気職業として敬遠された。オシャレにキメて街を歩くモボやモガからは「坊主頭と軍服が野暮ったい」と笑いものにされたりもする。

戦前の日本にも職業選択の自由はあった。それだけに、世間の人々がその職業に抱くイメージは大事。不人気だった軍人が憧れの職業になったのは、世にくわえて、映画や歌謡曲を上手く使った陸海軍のイメージアップ戦略も大きかった。

トレインド・ナースの普及をはかるにも、それが必要だった。まずは、看病婦の悪いイメージを払拭し、トレインド・ナース（看護婦）は高度な医療を学んだ専門職という新しい認識を世に広めねばならない。

それには、「家老の娘」という和の出自が役に立つ。上流階級の令嬢が看護婦になれば、人々の見る目も変わってくるはず。イメージガール、キャンペーンガールには最適の人材だ。植村にそんな思惑があったから、説得に熱を入れていたのだろう。

“鹿鳴館の花”もかかわった養成所誕生

イギリスでは1860年にナイチンゲール看護学校が設立されて、専門的な看護教育がおこなわれるようになった。欧米各国もこれに倣って続々と看護学校が開校されるようになる。以後、「専門教育を受けたトレインド・ナースは、近代医療の現場に不可欠の存在」という認識が急速に広まっていたという。

そんな欧米に比べて、日本の近代看護を取りまく状況は著しく遅れている。“鹿鳴館の花”といわれた大山捨松も危機感を抱いていた。

彼女はアメリカ滞在時に看護学を学び、日本人女性としては初の看護婦資格を取得した人でもある。日本の医学会にも太い人脈があり、看護婦学校設立をめざしていた有志共立東京病院（現在の東京慈恵会医科大学附属病院）の院長・高木兼寛に賛同し、バザーで得た収益を寄付するなどして資金面でもサポートをおこなうようになる。

捨松の尽力もあり、明治18年（1885）有志共立東京病院内に日本初の看護婦教育所（現在の慈恵看護専門学校）が創設された。翌年には関西にも「京都看病婦学校」、東京でも2校目となる「桜井女学校附属看護婦養成所」が相次いで開校する。まさに、看護婦という職業の黎明期だった。

ちなにみ「看護婦」という言葉は明治時代初期から医学界に存在していた。が、世間ではまだ馴染みがない。世間一般でも看護婦の言葉が使われだしたのは「看護婦規則」が制定された大正4年（1915）頃からのことだったという。だが、トレインド・ナースの育成にかかわる者たちは、従来の看病婦と区別するために「看護婦」を好んで使った。

養成所で盟友・鈴木雅と出会う

靖国神社の北側、現在は「東郷坂」と呼ばれる坂道途中の道沿いに桜井女学校はある。アメリカ長老教会が経営する学校で、洒落た洋館の校舎がいかにもミッション系といった雰囲気。和が学んだ看護婦養成所も、この女学校敷地内に併設されていた。

養成所の一期生はわずか8人、施設もその人数に見合って小さい。普通の民家とさほど変わらぬ規模の2階建て、1階部分は全員分の机を並べた教室、階段を登った2階は書庫や研修用の医療機器の保管室や実習室としても使われる。養成所の教育期間は2年。1年目の前期はここで基礎医学や看護学などの講義や医療機器の基本操作を身につけ、2年目の後期は病院に派遣されて実地訓練を受けることが予定されている。

入学時の和はすでに29歳、子持ちのバツイチ女の自分が20歳前後の未婚の娘たちに混じってやっていけるのだろうか。恥ずかしさや不安はあった。それだけに、同期生の中に自分よりも1歳年上の鈴木雅がいたことで、少し救われた気分になった。

雅は幕臣の娘であり、陸軍将校だった夫を病気で亡くしていた。没落士族の出自でバツイチの子持ち、年齢にくわえて境遇も似ているだけに共通の会話が多く、すぐに打ち解け仲良くなったという。

熱血漢でやや独善的なところもある暑苦しい性格の和に対して、雅は合理的思考のクールビューティーといった感じ…。性格は真逆だった。が、初対面から自分にはない部分に惹かれあい、お互い好印象を抱いていたようだった。この後、和と雅は生涯の盟友となり、日本の近代看護の礎を築くことになる。

最先端医療と保守的な思想の中で奮闘

和たち一期生は1年かけて看護学の基礎を学んだ後、帝国大学医科大学（現在の東京大学医学部）附属第一病院に委託生として派遣された。ここで1年間、実地訓練をおこなうことになる。

この病院は最新の医療機器を取り揃え、日本における最先端医療の拠点を自負していた。しかし、そこで働く医師の思考回路は最先端とはいえない…。帝国大学は官僚養成機関としての性格が強く、教授や学生たちも“序列”を強く意識する。医学部も例外ではない。エリート意識の塊のような医師たちは他の職員や患者を見下し、看病婦などは最下層の奴隷扱い。和たち「看護婦」の実習生もそれと同列に見ているようだった。

和は正義感が人一倍強く、間違ったことに黙っていられない。融通が効かず空気の読めない性格は、上下関係にうるさいこの病院と相性が悪い。人前でも堂々と医師に意見して論破し、軋轢が生じることも多かった。

ついに役職に就いた和と雅

その一方、病院上層部では和の評価が高い。

頭の回転が早く適切な判断ができ肝も据わっている。不測の事態が起きても、テキパキと動いてくれるから現場では頼りになる。また、この病院は華族や高級官僚などの上流階級の患者が多く、彼らは看護の担当者にも、それなりの家柄の者を求めてくることが多かった。

家老の娘という出自をもつ看護婦がいれば、そんな時にもなにかと助かる。手放したくない人材だったようである。研修を終えた後、和は外科看病婦取締という役職を与えられ、引き続き第一病院で働くことになった。雅もまた看病婦取締に就任して働くことになった。

看病婦取締は、現在でいうところの看護師長に相当する役職。日給制の看病婦とは違って、薬剤師と同じ正規病院職員の扱いで、月給制の安定した雇用が保証されている。

帝国大学医学部もトレインド・ナース＝看護婦の価値を認めて、それに見合う立場と待遇を与えたということだ。しかし、当時の医学界はまだ看護婦への偏見が強い。医師たちは看護婦を対等の相手とは見ておらず、納得できないことに堂々と意見してくる和に対する風当たりも強さを増してくる。

前途はまだまだ多難だった…。看護婦は雑役婦や小間使いではなく、医療の知識と技術を持つ専門職。と、その認識が世に浸透し、世の女性たちが憧れる人気職種になるまでには、まだしばらく時間がかかる。

青山 誠（あおやま・まこと）

作家。近・現代史を中心に歴史エッセイやルポルタージュを手がける。近著に、『大関和 看護に人生を捧げた日本のナイチンゲール』『小泉八雲とその妻セツ 古き良き「日本の面影」を世界に届けた夫婦の物語』（ともにKADOKAWA）。