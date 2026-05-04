◆過去問を「制限時間通り」に解いてる？ 本番のパニックを防ぐズルい時間操作術

高校にも塾にも通わず、完全独学で東大にほぼトップ合格！『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）は、中3で東大合格を宣言し、偏差値45から完全独学で大逆転を遂げた著者の“驚異の勉強法”を全公開。「国語力」を軸に全科目を伸ばし、読書や四コマ漫画、恋愛ゲームまで活用して、コスパ・タイパよく学力を高める超実践的な1冊をもとに解説する。

細部に宿る「論理の糸」を紡ぎ出す

長い時間をかけてじっくり問題を解いていると、文章の細かい部分にまで気を配りながら、全体を通して読んで丁寧に答えを導く力が養われます。

対照的なアプローチが拓く「覚醒」へのプロセス

同じ問題を解くときは、最初に制限時間の半分で解いてみて、しばらく時間を置いてから制限時間の2倍で解いてみてください。半分の時間で解いたときには気づかなかった新たな発見があるはずです。

同じ問題を半分の時間と2倍の時間で解いてみよう！

❶制限時間の半分で解いてみる〈しばらく時間を置いてから〉

❷制限時間の2倍で解いてみる

――すると半分の時間で解いたときに気づかなかった発見がある！

プレッシャーを凌駕する絶対的な自信の作り方

入試本番で場の雰囲気に呑まれて緊張してしまい、なかなか結果が出せない……ということを回避するため、過去問の制限時間短縮＆延長の組み合わせの訓練をすることによって、精神的な余裕を持って本番に臨めるようになります。

【解説】視点の往復が生む「確かな読解力」

このトレーニングの真髄は、スピードという「動」と、精読という「静」を往復することにあります。半分の時間で必死に食らいついた後、あえて時間をかけて見直すことで、「なぜあの時、この重要なヒントを見落としたのか？」という自分の思考の癖が浮き彫りになります。

この「気づき」の積み重ねこそが、本質的な読解の深さを形作っていくのです。

本番を「練習通り」にするための脳内調律

また、この訓練はあなたの脳に「時間感覚の伸縮性」を覚え込ませます。極限のスピードを経験した後の2倍の時間は、驚くほど冷静に文章を分析させてくれるはずです。

この感覚を知っておけば、本番で時計の針が速く進んでいるように感じても、「今はあの1/2練習のモードだな」とメタ認知できるようになります。焦りを客観視できること、それこそが本番で実力を100％出し切るための最強の防壁となります。

過去問を「最高の教材」に昇華させる

過去問は一度解いて終わりにするには、あまりにももったいない宝の山です。同じ問題を異なる時間設定で解き直すことで、一つの文章から得られる学びは数倍に膨れ上がります。解くたびに新しい発見があり、自分の成長を実感できるこのプロセスは、学習の質を劇的に変えてくれるでしょう。

自分だけの「思考の幅」を広げ、どんな難関校の壁も軽やかに乗り越えていける、揺るぎない自信を手に入れてください。

※本稿は、『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。