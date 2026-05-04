【セリエA】インテル 2−0 パルマ（5月4日／ジョゼッペ・メアッツァ）

【実際の映像】背中にボール直撃→驚異のスーパーセーブ！

パルマの守護神・鈴木彩艶が、セリエA王者のインテルを相手にスーパーセーブ。絶体絶命のピンチを執念で防ぎ切ったプレーに、実況・解説陣、そしてファンも思わず舌を巻いた。

スコアレスで迎えた24分、インテルの波状攻撃がパルマゴールを襲う。インテルのFWエスポジトがペナルティーエリア内で浮き球をコントロールして反転。そこに走り込んできたイタリア代表MFニコロ・バレッラが左足を振り抜くと、強烈なシュートがクロスバーを直撃した。跳ね返ったボールは、倒れ込んでいた鈴木の背中に当たり、ゴールマウスへ吸い込まれるかと思われたが、間一髪で軌道が変わりゴールライン際へ。

このこぼれ球にインテルのFWマルクス・テュラムがいち早く反応して押し込もうとする。しかし、ボールの行方を見失わなかった鈴木は、すぐさま反転して大きく体を投げ出し、ゴールライン上でボールをかき出すことに成功。執念のクリアでゴールを死守した。

背中にボール当たるも視線切らさず

この一部始終に、実況を務めた北川義隆氏は「よく凌いだ！」「このスーパーセーブが、おそらく取り上げられるシーンもあるでしょう」と絶賛。さらに解説の細江克弥氏も「ボールの場所は全くわからなかったと思いますけど、首の捻ってボールを視界にきっちり入れようとするその仕草と、そこからの体の持って行き方ですけれど」と、視線を切らさなかった鈴木の技術と集中力を高く評価した。

SNS上のファンもこのプレーに「なんと彩艶神、、、」「インテルのセリエA制覇に立ちはだかるのが彩艶なの感慨深いわ〜」「彩艶すごいな」「彩艶欲しい普通に」「バケモン好セーブ食らった」など、驚きと称賛のコメントが相次いだ。一方で、インテルファンと思われるユーザーからは「いや見逃してくれよ」といった悲鳴にも似た声も上がっている。

結局、試合は2−0でインテルが勝利。2年ぶり21度目のスグデットを勝ち取ったインテルの前にパルマは敗れたが、日本人守護神の評価は、セリエA王者相手に爪痕を残した。（ABEMA de DAZN／セリエA）