シント=トロイデンMF松澤海斗のドリブルに脚光

ベルギー1部シント=トロイデンVV（STVV）は現地時間5月2日に上位プレーオフで首位ユニオン・サンジロワーズに2-1で勝利。

途中出場したMF松澤海斗が鮮やかなドリブルで脚光を浴びた。

前半12分にサンジロワーズに退場者が出たゲームで後半途中に送り込まれた松澤は、0−0で迎えた後半43分にキレを見せた。左サイド方向にドリブルで大きく運ぶと、付いてきた相手とカバーに来る相手のギャップを見逃さずに間を割るカットイン。さらに対峙するDFを突破したところをファウルで倒され、相手にイエローカードが提示された。

地元メディア「Nieuwsblad」ではSTVVの採点を公開し、松澤は「6点」ながら「お馴染みのジョーカー役に戻り、いつものように活発なプレーを見せた」とされた。その後、試合は両チームが終了間際に点を取り合いSTVVが2-1で勝利した。

スポーツチャンネルDAZN公式Xが「アンストッパブル！このキレ味には敵DFもお手上げ」と綴り公開すると、ファンからも「これは止められない！」「DFどうしようもない」「キレが違う」「あまりにもミトマすぎる」「ロマンを感じる」「魅了される」「このプレー本当にお手上げ」「キレッキレ！」「えぐい〜」といったコメントが寄せられている。

名古屋経済大から2023年のV・ファーレン長崎に加入した25歳の松澤は、昨夏にSTVVへと加入。欧州で最初のシーズンを終えようとしているが、ドリブル突破で存在感を発揮する姿を印象付けている。（FOOTBALL ZONE編集部）