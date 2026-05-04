「運が抜群にいい人」が毎日していること・ベスト1
運がいい人は何をしているのか。
人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？
その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）
「運がいい人」が習慣にしていること
「なぜか、あの人はうまくいく」
同じように過ごしているはずなのに、
チャンスをつかむ人と、そうでない人がいる。
その差は、運ではない。
もっと日常的で、シンプルなものだ。
運がいい人は、
自分の状態を整えることを習慣にしている。
1分間、強制的にリラックスしよう
では「自分の状態を整えるためにすべきこと」とは何だろうか？
それは、「1分間、強制的にリラックスする」時間をつくることだ。
スマホのタイマーをセットして、1日の中でランダムに3回アラームが鳴るようにする。アラームが鳴ったら、「今、私はストレスを感じているだろうか、それとも心地よさを感じているだろうか？」と自問しよう。
心地よさを感じていたなら、それを味わおう。それまでしていたことの手を止め、身体のなかの軽さと流れを実感する。手首を軽く叩いて「心地よい」と言い、その感覚を忘れないようにしよう。後でその心地よさの感覚を思い出したくなったら、手首を叩いてみよう。
ストレスを感じていたら、1分間を使って、そこから抜け出そう。立ち上がり、手をぶらぶらさせ、3回深呼吸する。
次に、「このストレスを減らすためにできる、一番簡単なことは？」と自問する。最初に思い浮かんだことを信じよう。そして、それを実行して、その勢いでストレスから抜け出し、心地よいほうに向かおう。
この方法を長く続けていけば、ストレスの感覚を察知し、心地よい状態にうまく戻れるようになっていく。
この習慣は、一見すると小さなことに見える。
だが、この「1分」を積み重ねるかどうかで、日々の状態は大きく変わる。
運がいい人は、特別なことをしているわけではない。
ただ、自分の状態に気づき、こまめに整えているだけだ。
その結果、判断がぶれず、行動の精度が上がる。
だからこそ、チャンスをつかみやすくなる。
まずは1日3回、たった1分でいい。
自分の状態に意識を向けることから始めてみよう。
その積み重ねが、気づけば「運の差」になっている。
（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）