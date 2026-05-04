運がいい人は何をしているのか。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「運がいい人」が習慣にしていること

「なぜか、あの人はうまくいく」

同じように過ごしているはずなのに、

チャンスをつかむ人と、そうでない人がいる。

その差は、運ではない。

もっと日常的で、シンプルなものだ。

運がいい人は、

自分の状態を整えることを習慣にしている。

1分間、強制的にリラックスしよう

では「自分の状態を整えるためにすべきこと」とは何だろうか？

それは、「1分間、強制的にリラックスする」時間をつくることだ。

スマホのタイマーをセットして、1日の中でランダムに3回アラームが鳴るようにする。アラームが鳴ったら、「今、私はストレスを感じているだろうか、それとも心地よさを感じているだろうか？」と自問しよう。

心地よさを感じていたなら、それを味わおう。それまでしていたことの手を止め、身体のなかの軽さと流れを実感する。手首を軽く叩いて「心地よい」と言い、その感覚を忘れないようにしよう。後でその心地よさの感覚を思い出したくなったら、手首を叩いてみよう。

ストレスを感じていたら、1分間を使って、そこから抜け出そう。立ち上がり、手をぶらぶらさせ、3回深呼吸する。

次に、「このストレスを減らすためにできる、一番簡単なことは？」と自問する。最初に思い浮かんだことを信じよう。そして、それを実行して、その勢いでストレスから抜け出し、心地よいほうに向かおう。

この方法を長く続けていけば、ストレスの感覚を察知し、心地よい状態にうまく戻れるようになっていく。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

この習慣は、一見すると小さなことに見える。

だが、この「1分」を積み重ねるかどうかで、日々の状態は大きく変わる。

運がいい人は、特別なことをしているわけではない。

ただ、自分の状態に気づき、こまめに整えているだけだ。

その結果、判断がぶれず、行動の精度が上がる。

だからこそ、チャンスをつかみやすくなる。

まずは1日3回、たった1分でいい。

自分の状態に意識を向けることから始めてみよう。

その積み重ねが、気づけば「運の差」になっている。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）