2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。WEST-A、WEST-Bは2日（土）、3日（日）に各地で第14節の10試合が行われました。

WEST-Aは首位カターレ富山（J2）はツエーゲン金沢（J3）を破り8連勝を達成。2位徳島ヴォルティス（J2）は愛媛FC（J3）に0−6で大敗。両チームの勝ち点差は『5』に広がりました。大勝した愛媛は5位に順位を上げています。奈良クラブ（J3）はFC今治（J2）に勝利し、最下位を脱しました。

WEST-Bの首位テゲバジャーロ宮崎（J2）はサガン鳥栖（J2）にPK負けで今季2敗目。2位鹿児島ユナイテッドFC（J3）はFC琉球（J3）にPK勝ち。首位宮崎と2位鹿児島の勝ち点差は『10』となっています。ロアッソ熊本（J3）、ガイナーレ鳥取（J3）は連勝を飾りました。

WEST-Bは、消化試合数に差があり、滋賀と鳥取の2チームが他8チームより1試合少ない13試合消化となっています。次回第15節は、5月6日（水）に開催されます。

【第14節】

＜WEST-A＞

◆愛媛 6−0 徳島（2日、鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）

得点【愛媛】黒石貴哉（前半27分）前田椋介（前半38分）日野翔太（後半3分）斉藤涼優（後半26分）山口太陽（後半27分）樺山諒乃介（後半41分）

◆高知 0−0(PK4-2) FC大阪（2日、GIKENスタジアム）

◆新潟 2−1 讃岐（3日、デンカビッグスワンスタジアム）

得点【新潟】シマブク カズヨシ（前半45分）笠井佳祐（後半16分）【讃岐】オウンゴール（後半23分）

◆奈良 2−1 今治（3日、アシックス里山スタジアム）

得点【奈良】田村翔太（前半7分）國武勇斗（前半36分）【今治】エジガル ジュニオ（前半14分）

◆富山 1−0 金沢（3日、金沢ゴーゴーカレースタジアム）

得点【富山】亀田歩夢（前半17分）

＜WEST-B＞

◆鳥栖 1−1(PK6-5) 宮崎（2日、駅前不動産スタジアム）

得点【鳥栖】鈴木大馳（後半30分）【宮崎】奥村晃司（前半31分）

◆鳥取 4−1 山口（2日、Axisバードスタジアム）

得点【鳥取】荒井涼（前半7分）三木直土（前半26分）矢島慎也（前半32分）星景虎（後半27分）【山口】大岩一貴（後半45+2分）

◆北九州 2−1 大分（3日、ミクニワールドスタジアム北九州）

得点【北九州】河辺駿太郎（前半19分）吉原楓人（前半41分）【大分】木許太賀（前半36分）

◆熊本 2−0 滋賀（3日、えがお健康スタジアム）

得点【熊本】青木俊輔（後半8分）大本祐槻（後半27分）

◆鹿児島 1−1(PK4-2) 琉球（3日、沖縄県総合運動公園陸上競技場）得点【鹿児島】有田稜（前半32分）【琉球】浅川隼人（前半5分）