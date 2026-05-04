高梨沙羅インタビュー 後編

前編はこちら＞＞高梨沙羅が振り返るミラノ・コルティナ五輪の銅メダル

2025-2026年シーズンは、ミラノ・コルティナ五輪に重きを置いてスタートしたというスキージャンプの高梨沙羅（クラレ）。結果として、混合団体で見事、銅メダルを獲得した。４年前の北京五輪混合団体で経験した失格の悔しさや、申し訳なさなど負の感情が報われた結果となった。

その経験を振り返るほか、女子スキージャンプの発展とともに成長してきた高梨だからこそ、描けるスキージャンプ界の未来と今後の活動について語ってもらった。

選手としての枠を超えたの活動についても語った高梨沙羅 photo by Shogo Murakami





【銅メダル獲得で生まれた感情】

――ミラノ・コルティナ五輪の混合団体で銅メダルを獲得し、報われたからこそ、４年前の失格という経験はどういうものに変わりましたか？

「忘れてはいけないことだと思います。今回メダルを獲れたからすべてが解消されるというわけでもないですし、スキージャンプをやっている以上は心にずっとあるものだと思います。

正直、日本には強い選手もたくさんいるので、（北京五輪が終わったあとは）自分が４年後の団体戦に出るべきなのか、ということも考えていました。だから銅メダルが決まった時は、うれしいのはもちろん、ホッとした気持ちのほうが大きかったですね。２本の合計ポイントも強いアイリンマリア・クバンダル選手（ノルウェー）とニカ・プレブツ選手（スロベニア）に次ぐ３番でしたし、感覚的にもこのシーズンで一番いいジャンプだと思えたので、やりきったと思えました」

――北京五輪のあとから、ずっとあきらめずに続けてきた結果だとも言えますね。

「この２シーズンは表彰台にも乗れませんでしたが、オリンピックがあったから続けてきたという感じです。北京五輪後ここから４年間続けると考えた時に、スキージャンプ界に貢献できないと続ける意味がないかなと思って、いろいろな活動をしました。これから出てくる若手の子たちが活躍できる場や、スキージャンプ界の環境を整えていくにはどうしたらいいかと考えながら取り組んでいました。

それが正解だったかはわからないですが、自分にとってはそこはやるべきだとは思っていました。『失格になったことへの償いがどうやったらできるか』と考えた時に、スキージャンプ界のためになることをしていこうと決めて走り続けた４年間だったと思います」

――具体的には2023年に始動した「JUMP for The Earth PROJECT」の活動や、昨年で９回目になった「クラレ高梨沙羅カップ･ジュニアサマージャンプ大会」の開催などですね。

「スキージャンプが軸にはなりますが、子どもたちの試合や、少しでもスキージャンプに興味を持ってもらえるようなイベントを考えていました。そういう活動を通して、Ｗ杯を観てくれる方にどうやったら気持ちよく観てもらえるかなとか、とにかくスキージャンプ界について考えていて、この４年間はすごく濃密だったと思いますし、長く感じました」

【ベテランとして見ているスキージャンプ界】

――この４年間で高梨選手を取り巻く環境も変わってきましたね。最近では、丸山希選手(北野建設)が活躍するようになり、高梨選手ひとりが注目される状況から、チームを牽引する新たな存在が出てきたことで、精神面でもゆとりを持てるようになったのではないですか？

「特に今年は、若手の子たちの成長が著しい年でした。丸山選手をはじめとして一戸くる実選手(雪印メグミルク)や佐藤柚月選手(東京美装グループ)が、どんどん結果を出して日本代表チームに誰が出てきてもおかしくないという状況でした。

そのなかでも希ちゃんは安定した成績をずっと残し続けたので、今年は希ちゃんの年だったと思います。私もスキージャンプを始めて21年間くらいになりますが、すごく刺激をもらいながらシーズンを過ごせました。

ただ、そのなかで表彰台に乗れなかったのは、反省すべき点だとは思っています。スキージャンプ界の発展には若手の子たちの活躍が必要不可欠だし、底上げしてもらうためにもそういう子たちがどんどん出てくることでスキージャンプ界そのものが広がっていくとも思います。それに見ている方も楽しく観られると思うので、そういう循環が出始めてきたのはすごく喜ばしいことだなと思います」

――まだシーズンを終えたばかりですが、４年後というのは見えていますか？

「次の2030年フランスアルプス五輪については、まだ考えられていない自分もいます。北京五輪が終わった時も続けるか続けないか、考えられていなかったと思います。とりあえず、来年の２月には世界選手権があるので、そこに向かっていきたいという気持ちはあるので、（気持ちの落ちていた）前回の五輪のあとよりは、やる気に満ち溢れていると思います(笑)」

――小学生のころからスキージャンプを始めて約21年が経ち、多くの経験を積んできましたが、2011-2012年のＷ杯が始まった時から今まで一緒に戦っているのは、ドイツのユリアネ・ザイフェルト選手くらいになってしまいましたね。

「ユリアネももうすぐ36歳になりますが、今まで一緒にやってきた選手がどんどん引退していくのは寂しいですね。私は、今取り掛かっているジャンプをしっかり完成させることが大事だと思うので、そこはやりきりたいです。最後には納得できるジャンプをして終わりたいと思っています」

――またＷ杯で勝つ姿を見せてもらいたいです。それにはまず、２シーズン逃している表彰台にも復活してもらいたいと思っています。

「それは私もそう思います(笑)。そうなれるように頑張ります！」

Profile

高梨沙羅（たかなし・さら）

1996年10月８日生まれ。北海道上川郡上川町出身。

中学生のころから世界の舞台で活躍し始めると、女子のＷ杯が始まった2011-2012シーズンから参戦し、蔵王大会では16歳で初優勝を果たした。Ｗ杯の優勝回数は史上最多の63回。世界選手権でも数多くのメダルを獲得。オリンピックには４大会出場し、2018年平昌五輪のノーマルヒル個人で銅メダル、2026年ミラノ・コルティナ五輪の混合団体で銅メダルを獲得している。成績以外でも日本人女子選手の中心に立ち、女子スキージャンプ界を牽引し続けている。