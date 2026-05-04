【難解略語】「RPG」が何の略か分かりますか？　知っていたらかなりすごい…

突然ですが、「RPG」が何の略か知っていますか？

日本でも大流行した…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「ロールプレイングゲーム（Role-Playing Game）」でした！

RPGとは、「ロールプレイングゲーム（Role-Playing Game）」の略語です。プレイヤーがゲーム内のキャラクターに成り代わり、そのキャラクターを成長させながら物語を進めていくタイプのゲームを指します。

もともとは1970年代にアメリカで生まれたテーブルトップゲーム「ダンジョンズ＆ドラゴンズ」を源流とするアナログゲームの形式でした。その後、コンピューターゲームの普及とともにデジタル化が進み、現在では主にビデオゲームのジャンルとして広く認知されています。

RPGの特徴は、キャラクターが経験値を積んでレベルアップしたり、新しい装備を手に入れたりしながら成長していく「育成要素」にあります。また、分岐するストーリーや広大な世界観を探索する自由度の高さも魅力のひとつです。

日本では『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』といったシリーズが大ヒットし、RPGというジャンルが広く親しまれるきっかけとなりました。現在では、アクション要素を取り入れた「アクションRPG」など、さまざまな派生ジャンルも生まれており、世界中で人気の高いゲームジャンルのひとつとなっています。​​​​​​​​​​​​​​​​

次回の難解略語もお楽しみに！

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