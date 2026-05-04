春ドラマが出そろい、話題作が多く放送されているが、中でも「大本命」といわれるのが都知事選をテーマに描く『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）だ。その見どころと「野呂佳代が鍵を握る」理由についてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

【写真】ファイトポーズをする黒木華と松下洸平の密着ツーショット。他、変わらぬ美しさで番組に出演する女優・小雪の姿なども

＊ ＊ ＊

4月28日スタートの『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）でようやく2026年の春ドラマがそろい、視聴率や配信再生数、ネット上の反響などの明暗が分かれはじめています。

今春は水産高校が舞台の『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系、月曜21時）、鮨アカデミーへ通う人々にスポットを当てた『時すでにおスシ!?』（TBS系、火曜22時）、文学をモチーフにしたミステリー『月夜行路―答えは名作の中に―』（日本テレビ系、水曜22時）、フリースクールの人間模様を描いた『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系、土曜21時）、パラスポーツの車いすラグビーを扱った『GIFT』（TBS系）などのユニークな設定がそろいました。

しかもゴールデン・プライム帯の9割弱がオリジナルという意欲作ぞろいの中、放送前から業界内で「面白くないわけがない」「クオリティは鉄板」とまで言われていたのが、『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系、月曜22時）。こちらも都知事選を扱うユニークな設定の作品であり、やはり原作のないオリジナルです。

特筆すべきは、プロデュース・佐野亜裕美さん、脚本・蛭田直美さん、演出・松本佳奈さん、主演・黒木華さん、準主演・野呂佳代さんの女性5人で固めた座組。業界内で「今春最高の座組」と称えられる理由はどこにあるのか。また、どんなところが期待でき、不安があるとすればどこなのか。序盤で見えた期待と課題をあげていきます。

政治は「暮らしの中にある」もの

『銀河の一票』は、実の父である与党幹事長から政界追放された星野茉莉（黒木華）が政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）と出会い、東京都知事にすべく選挙に挑む選挙エンターテインメント。"制作サイドが最も描きたいこと"が連ドラで最も重要な第1話からうかがえました。

象徴的だったのは、父親に家から追い出されてあかりのスナックに来た茉莉が常連客たちに「民政党の政策、医療費負担の見直しや児童福祉法の改正、柳原都知事の非課税世帯商品券配布、各種給付金。本当に貢献できてるんでしょうか、みなさんの幸福に。何か困っていることはないですか」と訴えかける一連のシーン。

常連客の1人が「でも国のことはさ、任せるしかないでしょ、偉い人に。自分のことで精一杯だからね、われわれ」と返し、あかりも「政治の話はよくわかんないかな、ごめんね。『手が届かない』っていうかさ、変えたくても変えられないし」とあきらめたように語りました。

すると茉莉は「政治の話じゃないです。私たちの話です。私とあなたの。『変えられない』って変えようとしたことありますか？ 偉い人じゃないです。政治家は単なる代表です、私たちの」「でも手放さないでください。幸福追求の権利。世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はありえないんです」とさらに熱弁。視聴者を引きつけるとともに、その意味を考えさせました。

放送前、佐野プロデューサーは「政治が私たちの暮らしの中にあるものだということを大事にしたい」「政治や選挙を扱うドラマであるのと同時に人間讃歌のドラマにしたいと思った」などと語っていました。茉莉とあかりだけでなく一票を投じる有権者たちも含めた「全員が自分たちの力で政治や社会を変えようと思ってほしい」という願いが感じられます。

総理も都知事も女性の時代にフィット

次に今春ドラマで「最強の座組」と言われる5人に注目してみましょう。

プロデュースは『カルテット』（TBS系）、『大豆田とわ子と三人の元夫』（カンテレ・フジテレビ系）、『エルピス―希望、あるいは災い―』（カンテレ・フジテレビ系）などを手がけた佐野亜裕美さん。企画から、事前取材や資料集め、プロット作成、キャスティングなどのすべてに妥協なき姿勢を見せるプロデュースと、タブーにも果敢に斬り込む仕事ぶりがドラマフリークの支持を集めています。

脚本を担うのは『しずかちゃんとパパ』（NHK総合、BS）、『あの子の子ども』（カンテレ・フジテレビ系）、『舟を編む〜私、辞書をつくります〜』（NHK総合、BS）などを手がけた蛭田直美さん。「主人公が葛藤しながらも周囲の人々に支えながら逆境を乗り越える」などの希望あふれる物語をつむぐ名手として知られています。

チーフ演出は『コタローは1人暮らし』（テレビ朝日系）、『春になったら』（カンテレ・フジテレビ系）、『ひらやすみ』（NHK総合）などを手がけた松本佳奈さん。シビアな現実の中に温かい人間模様を描き、視聴者が考える余白を残すような穏やかな世界観に定評があります。

主演の黒木華さんは、もはや説明不要の世代を代表する主演俳優ですが、準主演の野呂佳代さんも現在6クール連続出演中の超売れっ子。これまでは作品のアクセントとなる役柄が多かったものの今作では黒木さんとバディを組むド真ん中での出演だけに、これまで以上の熱演を見せてくれるのではないでしょうか。

業界関係者やドラマフリークにとっては「よくぞこの5人が集まった」という顔ぶれであり、総理も都知事も女性が務める今、女性で固めたスタッフとキャストが政治ドラマを手がけることの意義を感じさせられます。

野呂佳代が都知事になる世界線

そんなクオリティの不安がほとんどない座組で、もし不安があるとすれば、政治や選挙への関心度の低さ。

佐野プロデューサーが「政治や選挙というある意味ではハードルの高い企画」「このドラマの放送後に投票率を0.1%でも上げることが目標」とコメントしていたように、ドラマ業界では最も難しいテーマの1つとみなされてきました。

政治や選挙を扱ったドラマは社会問題を描きたい一方で、視聴者の関心を高めるためにエンタメ性を高めることが重要であり、そのさじ加減が難しいと言われています。はたしてどんな脚本・演出でその難しさを解消するのか。

あえて鍵を握る存在をあげるとすれば野呂さんでしょう。アイドル時代には目立つことができず、バラエティに進出して芸人のように体を張っていた野呂さんが、役柄とは言え都知事になるクライマックスが待っているとしたら……カタルシスを得られる視聴者は多いのではないでしょうか。一方で黒木さんが演じる茉莉が父の不正を暴くパートが目立ち、復讐劇の要素が増えるほど、エンタメ性が下がり関心が薄れてしまうのかもしれません。

いずれにしても、都知事選をめぐるわずか50日間を描いた物語だけに、濃密な人間模様が見られることは間違いなく、特に選挙戦が本格化する中盤以降の盛り上がりが期待できそうです。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。