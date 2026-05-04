今日5月4日(みどりの日)は、西から天気が回復しますが、日本海側では断続的に雨が降りそうです。北海道の北部では次第に雪に変わり、積もる所があるでしょう。また、全国的に風が強まり、東北を中心に暴風となりそうです。

日本海側は雨 北海道では雪も 強まる風に注意

今日4日(みどりの日)は、発達する低気圧の影響で、北日本を中心に荒れた天気になるでしょう。



沖縄は雲が広がりやすく、朝晩を中心に雨や雷雨となりそうです。九州から近畿は昼頃まで雨の降る所がありますが、天気は回復に向かうでしょう。ただ、山陰や近畿北部は断続的に雨が降りそうです。東海と関東甲信は、朝まで沿岸部を中心に雨が降りますが、日中は晴れ間の出る所が多いでしょう。





北陸は雨が降ったりやんだりで、東北と北海道は日本海側を中心に雨が降りそうです。北海道は上空に寒気が流れ込むため、北部では平地でも雪の降る所があり、明日5日(こどもの日)にかけて雪が積もるでしょう。交通への影響や着雪による停電などにご注意ください。また全国的に風が強まりそうです。東北で予想される最大瞬間風速は30メートルと、非常に強い風が吹くでしょう。北陸や東北、北海道では警報級の暴風となるおそれがあります。晴れる地域でも、海上では高波に注意、警戒してください。

東海や関東など夏日 朝・昼・夜で気温差大

最高気温は、昨日3日(憲法記念日)と同じくらいか低い所が多いでしょう。東海や関東甲信は、日差しが戻ると気温がグンと上がり、東京都心で27℃、甲府やさいたまは28℃、前橋は29℃の予想です。最高気温25℃以上の夏日が続く所もあり、こまめな水分補給を心がけてください。



北陸や東北、北海道の日本海側は昨日より大幅に低いでしょう。昼間もほとんど気温が上がらず、夕方から夜にかけては急に冷えてきそうです。冷たい西よりの風が吹きつけて、体感温度も下がるでしょう。



また、朝よりも夜の方が気温が低くなる所が多くなります。出かける時間帯に合わせて、上着で調節してください。



服装指数は、朝晩や日中の予想気温からどのような服装が適しているか提案するものですい。人により暑さや寒さの感じ方が異なりますが、服装選びの参考のしてください。