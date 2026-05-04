連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）でW主演のひとりを務める上坂樹里は、昨年7月に20歳を迎えたばかりだ。その感慨を尋ねると「今までたくさんの人に支えられて甘えてきた」と語る一方、「集中すると力が入りすぎるところがある」と自己分析する。今年を自立の年にしたいと明かす上坂に、20歳の今と、仕事や日々への向き合い方を聞いた。（一部敬称略）

【写真】「最近、顔つきが変わったと言われることが多くて」 上坂樹里Special撮り下ろしアザーカット（25枚）

段々芽生えてきた、静かな自信と愛おしさ

「最近、顔つきが変わったと言われることが多くて。監督からも『最初の頃と違うよね』と伝えられました。自分では気づかない部分ですが、ポジティブに捉えています」

NHK連続テレビ小説『風、薫る』で、見上愛とのＷ主演を務める上坂樹里は、近況をそう語る。1年前の出演が決定した当時は「20歳を迎えるから、自立した人間になりたい」と語り、初々しさがまだ残る上坂だったが、自らが演じる大家直美の役と重なり、表情や立ち居振る舞いに風格が増してきた。

「直美には、母に捨てられて牧師に育てられてきた背景があります。生きることに貪欲で、自分が勝つためにはプライドすら捨ててしまう。そんな人間としての強さと不器用さを兼ね備えた役を、『正直、私にはできないな』と思うこともありました。

直美と、（見上）愛さんが演じる一ノ瀬りんが看護師を目指す明治初期は、まだ職業として看護師そのものが確立していない時代です。ふたりは、身分や偏見と闘いながら看護師を目指していくのですが、半年以上撮影に向き合って、今は直美という役を一番自分が理解できているという静かな自信と役に対する愛おしさを感じています」（上坂、以下同）

もうひとりのW主演の見上愛の存在は「現場で引っ張っていただいている方」と上坂は語る。

「愛さんは、常にフラットな考えをお持ちで、切り替えが上手だと思っていて。お芝居になると、自然と私も『直美』になれるように、愛さんも『りん』になっているし、撮影の合間ではいろいろな会話をして甘えさせていただいていて。私は集中すると力が入りすぎるところがあるので、肩の力を抜いてくれるような心強い存在です」

前作『ばけばけ』のヒロインを怪演した高石あかりは、上坂の事務所の先輩だ。高石からも「オンオフはしっかり取るべし」と助言もあったという。

「撮影中も意識的に息抜きの時間を作っていています。週に1回、マネージャーさんと出前で、好きなものを頼んでいます。最近は豚汁と焼きおにぎりのセットが好きです。休日も映画やお笑いライブをひとりで見に行ってリラックスしています。一番好きな芸人さんは、かが屋さんです。コントが好きで、YouTubeやラジオも見ています」

「責任を持って行動したい」

プライベートでも自立したという。

「実は20歳になって一人暮らしを始めたのですが、整理整頓に苦戦中でして…… やらないといけない状況だからやる、という感覚で何とか生活できていますが、親のありがたみを改めて感じています（苦笑）。自炊はたまにしていて、現場のお昼ご飯用でおにぎりを握って持っていっています。混ぜご飯が好きで、よく鮭と大葉と枝豆を混ぜています。

最近は周りの環境に沿って、自分も選択を重ねて動いているという感覚があって。自分の人生も後悔のないように責任を持って行動したいなと思いながら、日々のお芝居と生活に向き合っています。私が演じる直美も多くの人と出会い、多くの選択を重ねます。"風が薫る"ような、人生が軽やかに変化する瞬間が描かれるので、ぜひ『風、薫る』をご覧ください！」

【プロフィール】

上坂樹里（こうさか・じゅり）／2005年7月14日生まれ。神奈川県出身。身長160cm。趣味は読書、映画鑑賞。現在放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』では、Ｗ主演として大家直美役を演じる。

撮影／嶌村吉祥丸

スタイリスト／金田健志

ヘア＆メイク／坂本志穂

衣装協力／Paul Smith、PS Paul Smith、kengo、NEBULONI E.、KATIM