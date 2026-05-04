東京都が26億円を投じたお台場噴水ショー「年間98億円の経済効果」の不透明さと非現実味

現実味を欠く来場者想定

東京・お台場の新たなランドマーク「東京アクアシンフォニー」が開業から1ヵ月を迎えた。東京都が約26億4000万円を投じて整備したこの噴水は、高さ150メートル、幅250メートルと世界最大級のスケールを誇る。小池百合子都知事肝煎りの事業だ。

この施設では、音響や照明を駆使した約10分間の噴水ショーが1日10回行われる。東京都はこれをプロジェクションマッピングに続く大規模施策と位置付け、年間3000万人の来場者と98億円の経済波及効果を試算。小池都知事も「臨海副都心のにぎわいを創出していきたい」と意欲を示す。

しかし、この見通しに対して早くも疑問の声が上がっている。地域政党自由を守る会代表で都議会議員の上田令子氏はこう指摘する。

「年間98億円もの経済効果は現実的とは思えません。先日、経済港湾委員会で公式視察に行きましたが、強風で中止されるなど不安定な運用で、海外のラスベガスやドバイの噴水と比べてもクオリティーの低さは否めません。

しかも噴水を見に来る人の半分以上が海外からの旅行者で、周辺にはメインの飲食店も少ないうえ、営業も早く終わってしまうような場所です。噴水単体で人を呼び込むのは難しく、1日8万人の来場者想定も過大と言わざるを得ません。そもそも1日にコミケ来場者数の半分の人を集めるという試算は無理があります」

都は運営方針では「最大風速5m/秒を超えた場合は、演出内容の一部変更をするものとし、最大風速7m/秒を超えた場合は中止する」としている。しかし、お台場は平均風速が3〜4m/秒、海風が強い日には4〜7m/秒を観測するなど、常に風が強いエリアだ。中止が頻発すると予想される場所に、あえて巨大噴水を作るという判断は正しかったのだろうか。

維持費は年間2億円

さらに、年間約2億円とされる維持費についても議論がある。都はこれらの費用について「税金は使用していない」と説明するが、上田氏はこの点にも疑義を呈する。

「維持費は都の一般会計（税金）からではなく、臨海周辺の土地の売却益や貸付収入を財源とした臨海地域開発事業会計という特別会計から捻出しているので、税金は使っていないことにされています。

しかし、原資は都民の資産である土地の売却や運用益です。都民の財産を切り売りして事業に充てている以上、『税金は使っていない』という説明は形式論に過ぎず、実態を見れば詭弁と言わざるを得ません」

実際に本誌記者が数日に渡って現地を訪れると、来場者の半数以上はインバウンド観光客で、残りは国内観光客や家族連れが中心だった。平日・週末ともに混雑は見られず、年間3000万人という目標のハードルの高さを感じさせる状況だ。

また、事業の根拠となる経済効果の算出方法についても、違和感が指摘されている。都の噴水事業に対して一貫して問題提起を行っている都議会議員の三戸安弥氏は次のように語る。

「都は、噴水事業によってエリアの付加価値が高まり、周辺施設での新たなイベント開催を通じて雇用の創出や消費の拡大が見込めるとして、その経済効果に自信を示しています。

しかし、その算出根拠は極めて不透明です。議会で計算方法や前提条件を質しても具体的な説明はなく、『調査会社に委託している』との回答に終始しています。これでは客観性に欠けると言わざるを得ず、いわば“お手盛り”の推計と受け止められても仕方ありません」

新たな疑念も

実は都が東京アクアシンフォニーの経済波及効果の調査を依頼したのは、「日本観光振興協会」というコンサル・調査団体だ。同協会の会長を務めているのは、三井不動産の代表取締役会長である菰田正信氏だ。

三井不動産といえば、過去には『しんぶん赤旗』によって、都の都市整備局OBら14人が同社グループ2社へ天下りしていた事実が報じられている。

また、旧五輪選手村を改修した『晴海フラッグ』をめぐっても、小池知事就任1年目の2016年12月に、周辺の地価公示価格から9割引きという安価で、三井不動産を含むデベロッパー11社に投げ売りされたという経緯がある。

前出の上田都議が言う。

「晴海フラッグだけではありません。神宮外苑再開発や築地市場跡地の再開発事業でも三井不動産は主体として関わっています。その三井不動産に都のOBが多数天下っているのですから、都との『癒着』を疑われても仕方がないでしょう。

しかも、三井不動産の会長である菰田氏が会長を務めている調査団体に、噴水事業の経済波及効果を調査させているわけです。不都合なデータが出にくい構造になるのでは。提示された数値の信頼性には、そうした疑念が残ります」

都政との間に深い繋がりがあるともみられている中で算出を依頼するのは、公正さの観点から疑問が生じるのではないか――というのが、都議らの主張だ。都政の側により丁寧な説明が求められるだろう。

それだけではない。東京アクアシンフォニーには、いま新たな疑念が浮上している。

後編記事『整備費26億円！小池百合子肝いりのお台場噴水ショー・東京アクアシンフォニーに「大腸菌汚染」の危機懸念』へ続く。

【つづきを読む】整備費26億円！小池百合子肝いりのお台場噴水ショー・東京アクアシンフォニーに「大腸菌エアロゾル」の危機懸念