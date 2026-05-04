野菜室のしなびたキャベツが美味しくなる魔法。「キャベツを煮る」ときの最大で超簡単なポイント
「せっかく作ったのに子どもが食べてくれない」
「野菜は体にいいから食べたい」
そう思っていても、日々の食卓にしっかり取り入れるのは簡単ではないらしい。
SNSをのぞくと、こんな声が目に入る。
「野菜料理って、切るのも下ごしらえも面倒」
「買ったはいいけど、冷蔵庫で余らせてしまう」
「せっかく作ったのに、子どもが食べてくれない」
体のために必要だとわかっていても、手間や時間がかかって、なのに肉料理ほど家族には喜ばれない。その報われなさに、つい後回しになって、せっかく買った野菜が冷蔵庫でしなびていく--。
そんな風に野菜料理が敬遠されてしまうとしたら、もったいない。
実は、野菜側からすると、もっとシンプルに「こうしてくれたら、おいしくなれるのに」という、いいぶんがあるらしい。
そんな視点から、野菜との向き合い方を教えてくれるのが、『野菜のいいぶん 誰も教えてくれない秘密のレシピ130』（白崎裕子著／ダイヤモンド社）だ。
「塩をふったらすぐにもまないで」（にんじん）
「そんなところに包丁を入れないで」（かぼちゃ）
「もっと広げて焼いてほしい」（もやし）
「まずは、お水を1杯くれませんか？」（とうもろこし）
一見、禅問答のようにも見えるが、どれも野菜の性質を表す、理にかなった「声」。本書を読んでみれば、これまでのやり方よりいい方法が見つかって、思わず「いいね！」とやってみたくなる。
野菜をもっと知って、もっと食べられるようになる連載の第3話は、冷蔵庫の野菜室で元気のなくなってしまったキャベツを、おいしく蘇らせて、ごはんの進むおかずにする方法。本書より抜粋して紹介する。
キャベツのいいぶん
春はふんわりと、冬は寒さから身を守るようにギュッと巻かれています。
外葉は雨、風、光を受け止めて中を守る番人。じつは、いちばん栄養をたくわえていて、少しかたいけれど、じっくり焼くと甘くておいしい。
濃い味つけにも負けない力強さがあり、蒸しものの下敷きなんかにも重宝します。
芯はぬか漬けにぴったり。
丸ごと食べたい野菜です。
キャベツと油揚げのわかめ煮
材料（2〜3人分）
キャベツ…1/2個（400g）
油揚げ…2枚
わかめ（乾燥）…大さじ2
A
水…200ml
酒…大さじ4
みりん…大さじ4
しょうゆ…大さじ2
作り方
1 キャベツはざく切りにする。油揚げは熱湯をかけておく。
2 平鍋にキャベツをこんもり入れ、油揚げを手でちぎってのせる。乾燥わかめ、Aを加える。
3 中火にかけ、沸騰したら火を弱め、ふたをして10〜15分ほど煮る。
保存メモ
乾燥を防ぎ、丸ごと野菜室へ（芯をくり抜くと変色しやすい）。外葉から順に使い、切ったものは切り口を包んで保存。
「サラダになれるほど、鮮度に自信がない時は、『煮る』といいんだよ」
こんなキャベツのいいぶんに、助けられるおうちは多いはず。
なぜなら、キャベツはカットした断面からしなびてしまうし、丸ごと買って、外葉からはがして使おうと思っても、何だか億劫で、つい放置してしまうから。
そんなこんなで、鮮度が落ちてきてしまったキャベツが、おいしくなる魔法のレシピが、
「鍋に材料を全部入れて、火にかけてほったらかしてあげて」。
わかめと油揚げの旨みをたっぷり吸って、くったりと柔らかく煮あがったキャベツは、しおれていたことなんて忘れさせてくれる。
◇続く第4話「ねぎの青い部分と白い部分は役割が違う。長ねぎ2本があっという間になくなる「ぐるぐるねぎもち」でわかること」では、使い切れず、というか、そもそも使えないと思っていた長ねぎの青い部分が、実は白い部分と「部位」が違うだけで、特性を知れば立派な食材のひとつとして活躍する「いいぶん」をお伝えする。