野菜室のしなびたキャベツが美味しくなる魔法。「キャベツを煮る」ときの最大で超簡単なポイント

「せっかく作ったのに子どもが食べてくれない」

「野菜は体にいいから食べたい」

そう思っていても、日々の食卓にしっかり取り入れるのは簡単ではないらしい。

SNSをのぞくと、こんな声が目に入る。

「野菜料理って、切るのも下ごしらえも面倒」

「買ったはいいけど、冷蔵庫で余らせてしまう」

「せっかく作ったのに、子どもが食べてくれない」

体のために必要だとわかっていても、手間や時間がかかって、なのに肉料理ほど家族には喜ばれない。その報われなさに、つい後回しになって、せっかく買った野菜が冷蔵庫でしなびていく--。

そんな風に野菜料理が敬遠されてしまうとしたら、もったいない。

実は、野菜側からすると、もっとシンプルに「こうしてくれたら、おいしくなれるのに」という、いいぶんがあるらしい。

そんな視点から、野菜との向き合い方を教えてくれるのが、『野菜のいいぶん 誰も教えてくれない秘密のレシピ130』（白崎裕子著／ダイヤモンド社）だ。

「塩をふったらすぐにもまないで」（にんじん）

「そんなところに包丁を入れないで」（かぼちゃ）

「もっと広げて焼いてほしい」（もやし）

「まずは、お水を1杯くれませんか？」（とうもろこし）

一見、禅問答のようにも見えるが、どれも野菜の性質を表す、理にかなった「声」。本書を読んでみれば、これまでのやり方よりいい方法が見つかって、思わず「いいね！」とやってみたくなる。

野菜をもっと知って、もっと食べられるようになる連載の第3話は、冷蔵庫の野菜室で元気のなくなってしまったキャベツを、おいしく蘇らせて、ごはんの進むおかずにする方法。本書より抜粋して紹介する。

キャベツのいいぶん

春はふんわりと、冬は寒さから身を守るようにギュッと巻かれています。

外葉は雨、風、光を受け止めて中を守る番人。じつは、いちばん栄養をたくわえていて、少しかたいけれど、じっくり焼くと甘くておいしい。

濃い味つけにも負けない力強さがあり、蒸しものの下敷きなんかにも重宝します。

芯はぬか漬けにぴったり。

丸ごと食べたい野菜です。

キャベツと油揚げのわかめ煮

材料（2〜3人分）

キャベツ…1/2個（400g）

油揚げ…2枚

わかめ（乾燥）…大さじ2

A

水…200ml

酒…大さじ4

みりん…大さじ4

しょうゆ…大さじ2

作り方

1 キャベツはざく切りにする。油揚げは熱湯をかけておく。

2 平鍋にキャベツをこんもり入れ、油揚げを手でちぎってのせる。乾燥わかめ、Aを加える。

3 中火にかけ、沸騰したら火を弱め、ふたをして10〜15分ほど煮る。

保存メモ

乾燥を防ぎ、丸ごと野菜室へ（芯をくり抜くと変色しやすい）。外葉から順に使い、切ったものは切り口を包んで保存。

「サラダになれるほど、鮮度に自信がない時は、『煮る』といいんだよ」

こんなキャベツのいいぶんに、助けられるおうちは多いはず。

なぜなら、キャベツはカットした断面からしなびてしまうし、丸ごと買って、外葉からはがして使おうと思っても、何だか億劫で、つい放置してしまうから。

そんなこんなで、鮮度が落ちてきてしまったキャベツが、おいしくなる魔法のレシピが、

「鍋に材料を全部入れて、火にかけてほったらかしてあげて」。

わかめと油揚げの旨みをたっぷり吸って、くったりと柔らかく煮あがったキャベツは、しおれていたことなんて忘れさせてくれる。

◇続く第4話「ねぎの青い部分と白い部分は役割が違う。長ねぎ2本があっという間になくなる「ぐるぐるねぎもち」でわかること」では、使い切れず、というか、そもそも使えないと思っていた長ねぎの青い部分が、実は白い部分と「部位」が違うだけで、特性を知れば立派な食材のひとつとして活躍する「いいぶん」をお伝えする。

【第4回】ねぎの青い部分と白い部分は役割が違う。長ねぎ2本があっという間になくなる「ぐるぐるねぎもち」でわかること