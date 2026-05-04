「毎日泣いています」俵万智が絶賛したエッセイストに聞く「感情を無視しない」生き方

言葉ではなかなか表現しにくい心の機微や何気ない日常の情景、そして幼少期の記憶を、まるで目の前で起きている出来事をなぞるかのように描写するエッセイストがいる。中前結花さん、その人である。

“柔らかな文章と懐かしさの溢れるエピソード

温かくて優しくて少し寂しくて特別で、

もう戻れない日々をとても大切にしてきたんだろうな

トウモロコシに涙する日が来るとは思わなかった”

“ほんとうに、たまご雑炊のような、あたたかくて優しい味のエッセイ”

“どうしてかわからないけど、昔を思い出して泣きそうになった

取り戻せない毎日を大切にしたいね”

“このエッセイはラブレターだ

ご両親や旦那さん、お友だちやこのエッセイを手に取ったすべての人に向けた

大きな大きな愛が綴られていた

なんてあたたかい人なんだろう

エッセイでこんなに泣いたの、はじめて”

これらはデビュー作『好きよ、トウモロコシ。』や、2作目となる『ミシンは触らないの』を読んだ読者がXに寄せた投稿の一部だ。

たとえば上質なシルクブラウスの、なめらかな肌ざわりのように。あるいは氷水で締めたそうめんの、つるりとしたのどごしのように。

彼女の文章は心地よく、気づけばするりと読者の感情の奥にまで、優しく染み渡っていく。

両作品とも重版を繰り返す中、3作目となる待望の新刊『ドロップぽろぽろ』が完成した。発売を機に行う今回のインタビューでは、なぜここまで繊細な感情に気づき、緻密な描写ができるのか、その表現力や彼女というフィルターを通して見える世界について、たっぷりと話を伺った。

また、代官山 蔦屋書店にて、出版を記念して行われたサイン会＆トークイベントでは、

「子どもから『お母さんも読んでみて』とプレゼントされて読みました」

というように、ファンの方が親へ「読んでほしい」と贈ったという声も多く寄せられていた。中前さんのエッセイには、とりわけ娘から見た母の姿や、母から受け取ってきた愛情が丁寧に綴られている。だからこそ読むうちに、自然と母に感謝したくなる。感謝を伝えたくなる。

一方で、娘を温かく優しく見守る母のまなざしも綴られているのが、中前さんのエッセイだ。親に読んでもらえたら、我が子の幼少期の懐かしい記憶を思い出してもらえるのではないか……。そんな思いと“ありがとう”という感謝の気持ちを託すように、親へ、とくに母への贈り物としてよく選ばれているというのも納得なのだ。

母の日の贈り物としても相応しいエッセイ集『ドロップぽろぽろ』は、一体どのようにして生み出されたのだろうか。早速、話を聞いていく。

執筆はパッチワークのようにして

中前さんの執筆スタイルは独特だ。本書はじめ、これまで出版されたものはどれも短編エッセイ集だが、彼女は一作ずつ完成させるのではなく、複数の作品を同時に書き進めるという。それを彼女は“パッチワークのように”と表現した。

「長時間、同じ作品を書き続けることができないんです。だからひとつの作品は2時間までと決め、時間が来たら別のエピソードを書いています。スプレッドシートでスケジュールを管理して、常に何本も同時進行で執筆しているんです。パッチワークのように少しずつ書き進め、仕上げていくイメージです」（中前結花さん、以下同）

新刊『ドロップぽろぽろ』は、瞬く間に完売した私家版エッセイ集に収録された作品のうち9篇を大幅に改稿し、さらに6篇を新たに書き下ろした一冊。書き下ろし作品もこれまで同様に管理しながら、計画的に仕上げていったという。

昨日より今日がいいとは限らないけれど

そして中前さんが何よりも大切にしていると語るのが、“推敲”だ。

「推敲には2週間ほどかけています。昨日より今日の自分がいいとは限りませんが、時間を置いて読み返すと、もっとしっくりとくる言葉が見つかる気がするんです」

2週間、毎日のように読み返し、磨き上げていく。

「読むたびに気づくことがあります。ヤスリをかけるように、少しずつなめらかに。難しい言葉ではなく、できるだけ平易な言葉で、読み心地のいい文章になるように意識しています」

「涙」を集めたエッセイ集

『ドロップぽろぽろ』はタイトルにもあるように、“涙”をテーマにした一冊だ。涙は、悲しさや悔しさだけでなく、嬉しさやおかしさからもこぼれ落ちる。彼女がこの一冊に綴ったのは、日常のささやかな出来事からあふれる涙だった。そのどれもが温かく、決して辛いものでも苦しいものでもない。中前さんにとって涙はとても身近な存在。

「もしかすると、わたしは毎日泣いているかもしれません。自分のことだけでなく、人が泣いている姿や喜んでいる姿を見ても涙が出ます。

たとえば、夫が何の気無しに『川口春奈って素敵だな』と口にしたときにも、嫉妬なのかショックだったのか、何が何やらわかりませんがなぜか泣いてしまいましたし、ライブに行けば、イントロから号泣してしまうこともあります。映画を観ても、ドラマを観ても、友人の悩みを聞いていても涙してしまうことがすごく多いですね。

昨日は近所の公園で、てりやきマックバーガーを食べながらお花見をしようと夫と約束をしていたんですが、夫がいつまで経ってもコロッケと遊んでいて……。それで、泣きました」

突然、泣き出した彼女を見て、パートナーは大笑いしていたという。

犬舎の人の心にも響いた「涙」

マックよりコロッケ？？？ と思う方も多いだろう。“コロッケ”とは、最近二人が迎えた犬の名前。

「とっても可愛い子なんですよ。大阪にいる知り合いの犬舎さんに写真を見せてもらって一目惚れしました。当時は生後1ヵ月くらいだったはずです」

しかし、大阪まで迎えに行くのは容易ではない。それでも思いがけない偶然から、さらに「絶対家族に迎えたい」と感じたという。

「その子の生まれた誕生日が、夫の亡くなったお父さんと同じだったんです。これは運命だと思い、どうしてもわが家に迎えたいとお願いしました」

ところがすでに「飼い主が決まりそうだ」と告げられる。

「それを聞いて翌朝、出勤する夫を玄関で見送るときに『どうしても家族になりたいワンちゃんがいるんだけど、飼い主が決まりそうなの』と号泣してしまいました」

夫は戸惑いながら彼女に向かって聞き返した。

「『まず、会ったこともない犬の話だよね？ 家族が決まりそうならいい話じゃない。何がそんなに悲しいの？』って。そこでわたしが泣きながら『だけど、どうしても家族になりたいの』と言うと、『だからと言って、朝から玄関でこんなに泣くのはおかしいよ』と笑われてしまいました」

その後、中前さんはその思いを犬舎の方にメールで伝えた。

「お迎え先が決まりそうと伺って、泣いてしまいましたとメールを送ると“そんなに!?”とここでも驚かれました」

しかし、その涙は、その人の心を動かすことに。

「『そこまで思ってくれる人はなかなかいないし、連絡もいつもとても丁寧。僕も人間だから、中前さんに譲りたい』と言っていただけたんです」

命をまかせる相手だからこそ、本気で思ってくれる人に譲りたいと感じたのだろう。

「その後も見学予定があったようですが、当時“コロッケ”は、毛の生え替わり時期で、尻尾の先に小さなかさぶたがあったんです。犬舎の方は見学に来た方にその箇所を見せながら『この子の兄弟にはありませんよ』と、きちんと事実を伝えながらも上手く計らってくださったんです。

その後、大阪に行き、ようやく会えたその子を泣きながら連れ帰りました」

それ以来、“コロッケ”を大切に可愛がっているというものの、中前さんはここでも泣いている。

「朝から晩まで一緒にいるわたしより、夫のことが好きみたいなんです……。切ない片思いに、また泣いている日々です」

心が動いて目からお湯が出る不思議

大学卒業後、会社員として働いていたころの涙のエピソードも、本書には収められている。

「会社員時代、オフィスで泣くことはしたくないと思っていたので、なるべく我慢していました。でも危ない瞬間は何度かあり、そのたびに誰もいない会議室までダッシュして駆け込んだり、トイレにこもって泣いていました。“涙上戸”なんだと思います。

そもそも不思議ですよね。心が動いて、目からお湯が出てくるんですよ。どうして心が動いたら、ここからお湯が出るのでしょうね。人間の不思議のひとつかもしれません」

大人だって泣いていい

そして中前さんは、涙を流すことは決して悪いことではないと言った。本書に収められた「オトモダチ」でも丁寧にその理由を書いている。本書にはこうある。

（以下、抜粋）“ドラマのなかでも、こんな台詞があった。「泣きながらご飯を食べたことのある人は、生きていけます」あまりにもその通りだ。食べものを口にかき込みながら泣いた人も、お風呂で声をこらえながらどうしようもなく泣いた人も、玄関の扉を閉めた途端、とめどなく涙をこぼしてしまった人も。生活は続く。止められない。こぼしながらだって生きていかなきゃあいけない。理由のある涙も。その理由がこんがらがって、もうわけもわからずただただ流れてしまう涙も。こぼしながら生きていく。こぼれるけれど生きていく。みんな強い。本当に強いから。「泣いちゃうね。よくわかんなくても、泣いてもいいよ」”（以上、抜粋）ー『ドロップぽろぽろ〜オトモダチ』より

なぜここまでして読者に自分の涙を許してあげることの大切さを伝えたかったのだろうか。

「誰かに迷惑をかけたり、相手を責めるような涙でなければ、大人だからとか、男だから、女だから泣いてはいけない、と思う必要はないと思います。

感情がぎゅっと詰まっているときは、お風呂で思いっきり泣いてみるだけで少し楽になることもあります。

この一冊を通して、泣くことは弱さでも、かっこ悪いことでもない、そんなことを伝えられたらと思って書きました」

自らを“涙上戸”と呼ぶ中前さん。日々の小さな出来事に目を向け、自分の感情を無視せずに受け止めているからこそ、涙があふれるのだろう。感情から目を逸らさず、受け止める。彼女は“泣く強さ”を持っている。

だからこそ、誰かの小さな痛みにも気づき、彼女のエッセイは読者を優しく包み込むのではないだろうか。

後編「「2005年のM-1決勝1回戦の演目がおすすめ」毎日泣くエッセイスト、驚きの記憶力と独特なエンタメの楽しみ方]では、彼女の豊かな感受性を育んできた背景のひとつでもある「エンタメの力」について伺う。話を聞くうちに、心地よい文章のリズムがどのように生まれているのか、その理由が見えてきた。

【中前結花／なかまえ・ゆか】

兵庫県生まれ。2010年の上京以降、東京で活動。会社員、フリーランスのライター等さまざまな働き方を経て作家に。2017年、「ほぼ日」に掲載されたエッセイが話題となったことを機にさまざまなメディアでエッセイを書くようになり、俵万智や糸井重里氏、麒麟の川島明氏ほか著名人からも注目を集める。著書3作目のエッセイ集『ドロップぽろぽろ』が反響を呼んでいる。これまでの著書に『好きよ、トウモロコシ。』『ミシンは触らないの』(ともにhayaoki books)。

撮影／松井雄希

インタビュー／新町真弓、構成／笹本絵里（FRaUweb）

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