◇米女子ゴルフツアー リビエラマヤ・オープン最終日（2026年5月3日 メキシコ エルカマレオンGC＝6583ヤード、パー72）

最終ラウンドが行われ、最終組でツアー初優勝を目指した勝みなみ（27＝明治安田）は13位に終わった。首位と4打差の3位から出て4バーディー、6ボギー、2ダブルボギーの78と崩れて4アンダーで大会を終えた。

21位から出た原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）が6バーディー、2ボギーの68で回り、通算5アンダーで日本勢最上位の9位に入った。今季2度目のトップ10入り。

70で回った岩井明愛（23＝Honda）は3アンダーで20位。桜井心那（22＝王子ホールディングス）は70で回りイーブンパーの42位。

渋野日向子（27＝サントリー）は74と落とし、4オーバーで59位。西村優菜（25＝スターツ）は72で回り、6オーバーで65位。

前回大会覇者の岩井千怜（23＝Honda）は79を叩き、10オーバーで74位だった。

世界ランク1位のネリー・コルダ（27＝米国）が17アンダーで逃げ切り、前週のメジャー、シェブロン選手権に続き2週連続優勝を飾った。