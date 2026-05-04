道路に立ってる「青いスラッシュ」の意味って？

道路を走っている際、ふと目に留まる道路標識。その中でも、白地に青い斜めのライン（スラッシュ）が一本引かれただけのシンプルな標識が、一部で改めてその意味を問われるなど、関心を集めることがあります。

一方でこの標識が何を示しているのか、その正確な意味を即座に答えられる人は、案外少ないかもしれません。

【画像】えっ！ これが道路に立ってる「青いスラッシュ」の意味です！（15枚）

実はこの標識は、単体で機能するものではなく、他の標識と組み合わせて使われる「補助標識」と呼ばれるもの。

この標識の例では、メインの標識に対し、その規制がなくなる「規制の終わり」を示しています。

例えば、速度制限や駐車禁止といった本標識の上に、この青いスラッシュが掲示されていたら、それまで続いていた「時速30キロ制限」や「駐車禁止」というルールが、その地点をもって解除されることを意味します。

同様に、一方通行の標識とセットになっていれば、そこから先は対面通行が可能になるという合図になります。

この「ここから先は規制区域外です」というメッセージを伝える補助標識には、他にもいくつかのバリエーションが存在します。

最も分かりやすいのは、そのまま文字で「ここまで」と書かれたタイプでしょう。また、矢印を用いたものもあり、左を向いた矢印（←）も同じく規制の終了を意味します。

ちなみに、右向きの矢印（→）は「ここから規制開始」、両方向を向いた矢印（←→）は「規制の区間内」であることを示しており、これらはセットで理解しておく必要があります。

補助標識は意外と種類があり、区間だけでなく「日曜・休日を除く」といった曜日指定や、「8時から20時」といった時間制限、さらには「自転車・原付を除く」といった特定の車種を対象外とするものまで、多岐にわたる条件を提示しています。

もし、この青いスラッシュの意味を正しく理解していないと、無意識のうちに交通の流れを乱してしまう可能性があります。

例えば、本当はすでに速度制限が終わっているのに、標識の意味がわからず低い速度で走り続けてしまえば、後続車を渋滞させてしまうかもしれません。

また、駐車禁止の区間が終わっていることに気づかなければ、本来は停められる場所であるにもかかわらず、わざわざ遠くの駐車場を探し回るという手間も発生してしまいます。

こうした標識の存在について、ネット上のコミュニティなどでは、「運転免許を持っているなら知っていて当然の基本知識だ」「学科教習で必ず習うはず」といった厳しい指摘が見受けられます。その一方で、「免許を持っていない人には馴染みがないだろう」「言われてみれば見たことはあるが、とっさに判断できる自信がない」と、率直な戸惑いをもらす声も少なくありません。

さらに、日本の道路標識の分かりにくさ自体を疑問視する意見も上がっています。「初見で意味が伝わりにくいデザインが多い」「免許更新時の講習でもっと丁寧に解説すべきだ」といった提案や、なかには「記号にするのではなく、全て文字で『駐車禁止』や『ここまで』と書いた方が、誰にとっても親切ではないか」という、より直感的な分かりやすさを求める指摘も見受けられます。

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普段何気なく目にしている標識も、その意味を正しく知ることで、より迷いのない運転につながるはずです。

この青いスラッシュも、安全な交通を支える大切なサインのひとつといえるでしょう。