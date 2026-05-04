「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.人生を損しがちな人には、どんな特徴がありますか？

――田丸さんの書き方講座は、小学生から企業研修、さらには少年院の子どもたちまで、数多くの方たちを見てきているかなと思います。様々な人たちと関わる中で、「人生損してるな…」と思う人の特徴はありますか？

「人生を損しがちな人」の特徴・ワースト1

田丸雅智氏（以下、田丸）：あまり「損」という言い方はしたくないのですが、僕はやはり、「素直さ」はひとつ大切になってくるのかなと感じています。

まずは、素直に受け取ってみる。素直に行動してみる。

もちろん、慎重になること自体は悪いことではありません。

あとは、ぼく自身もよく言っていることですが、たとえば常識や慣習に対しては疑うことも大切です。

その上で、たとえば未知のものや、簡単にはいかなさそうなことに対して、やってみる前から「どうせ無理だ」「きっとうまくいかない」と決めつけてしまう人は、もったいないところがあるんじゃないかなとは思います。

いわゆる「食わず嫌い」に近いかもしれませんね。

まずは一度やってみる。体験してみる。飛び込んでみる。

そうしないと、その先の世界は見えてこないと思うんです。

――『小学生でもできる言語化』にも、「まずは書いてみる」ことの大切さに触れられていますよね。

田丸：短期的には、自分がよく知っていること、自分のテリトリーの中にいるほうが安心です。

でも中長期で見ると、それだけだと視野がどんどん狭くなってしまうこともある。

だからこそ、いろいろなことに触れて見識を広げることも大事なんじゃないでしょうか。

そうなると、人生は「得をする」というより、単純に楽しくなるんじゃないかなと思います。

大人になってからでも身につけられる方法

――その「素直さ」は、大人になってからでも身につけられるのでしょうか？

田丸：はい、十分可能だと思います。

書き方講座でも、最初は思い込みが強くて、なかなか自分の殻を破れない方はいらっしゃいます。

でも、多くの場合は少しずつ変わっていきます。

そのきっかけになるのが、他の人の作品やアイデアに触れることです。

たとえば隣の人の作品を見て、「すごいな」と思ったり、みんなの発想に驚いたりする。

その体験を通して、「こんな考え方もあるんだ」「自分の世界は少し狭かったかもしれない」と自然に気づけるんです。

ちなみに、ぼく自身も、今もたくさんの人や作品から気づかせてもらいつづけていますね。

こうした小さな気づきが積み重なると、思い込みや決めつけが少しずつ外れていきます。

その結果、もともとの素直さに立ち戻っていけるのだと思います。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）