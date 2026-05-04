【明治安田J1百年構想リーグ】V・ファーレン長崎 1−2 名古屋グランパス（5月3日／PEACE STADIUM Connected by SoftBank）

【映像】絶妙コースに突き刺す豪快ミドルシュート

名古屋グランパスに所属する元日本代表FWの永井謙佑が、豪快なミドルシュートを突き刺した。豪快な今季初ゴールにファンたちが歓喜している。

名古屋は5月3日、明治安田J1百年構想リーグの第14節でV・ファーレン長崎と敵地で対戦。2シャドーの一角としてスタメン出場した永井は、1点を追う35分に結果を残す。

自陣でボールを弾き返して攻勢に転じた名古屋は、センターサークル内でFW菊地泰智、FW杉浦駿吾とつなぎ、前線に抜け出す永井のもとにボールが届けられた。斜めに走り出した永井は、MF翁長聖のプレッシャーを受けながらも右に持ち出し、ボックス手前から右足を一閃。強烈なシュートは、横っ飛びしたGK後藤雅明の手が届かないコースに飛び、ゴールネットへと突き刺さった。嬉しい今季初ゴールに永井は力強くガッツポーズを見せた。

DAZNで解説を務めた増川隆洋氏は「このシュートは本当に素晴らしい。彼のテクニックが存分に出たシーン。GKとしては難しい。DFとしても交わされるのが嫌なので寄せきれない。非常にうまいシュートですね」と大絶賛。現役時代は永井と名古屋でプレーした経験がある増川氏は続けて「あんなシュートを打ったところは見たことがない気がします。1対1が得意で、GKを足先で交わすようなシーンはよく見ましたが、あんな豪快な、テクニカルなシュートはイメージになかった。素晴らしい」と笑いながら答えた。

このゴールにSNSのファンたちも「永井マジ最高や」「永井さんらしいですな」「永井先生流石っすよ」「名古屋の永井はやっぱりうまい」「衝撃のゴラッソやん！」「スーパー！」「永井めちゃくちゃいいシュート打つやん」「これぞストライカーな一発」「37でまだあれだけのプレーできるんかい」「永井素晴らしい！！最高のゴールや」と驚きの声が上がっていた。

なお永井は54分に勝ち越しゴールを挙げるなど、この日は72分間のプレーで2ゴールを挙げてチームを勝利に導いている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）