お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が2日深夜に放送されたMBS「さらば青春のスポットライト」（深夜1・28）に出演。自身の寿命を占ってもらった意外な結果に、驚きと喜びを露わにした。

同番組は、世の中に隠れた「影の名物」にスポットライトを当てるロケ番組。今回は大阪駅前ビルを訪れ、第3ビル地下2階にある「占い館アナスタシア1号店」を訪問した。そこで、驚異的なお気に入り登録数を誇る人気占い師・HARU氏から、裏の名物占いとして「死期（いつ人生を閉じるか）」を占えることが明かされた。

これを受け、まずは相方の東ブクロが鑑定を受け「77歳」というリアリティのある数字を告げられていた。収録が終了し、スタッフから「はい、オッケーです」と声がかかって撤収しようとしたその時、HARU氏が森田を呼び止めた。

森田は「何?俺?もういいって先生…何よ?」と表情をしかめた。HARU氏は「オギャーと生まれながらの寿命、笑ってんけど…101歳」と衝撃の鑑定結果を伝えた。

一転して喜々とした表情になった森田は「ばあちゃん、104歳まで生きた」と祖母が長生きだったことを明かし、最後は得意げな表情だった。