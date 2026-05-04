井上尚弥の次戦候補陣営は「日本でも良い」と前向き 米老舗誌はPFP4位との“スーパーファイト計画”を伝える「日本の多くのファンを収容できる会場で」
兄弟で王座防衛を果たした尚弥。本人は「休ませて」と明言しているが、世界では次なる刺客候補が話題となっている(C)Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDA
自らが「負けられない」と位置付けた中谷潤人（M.T）とのメガマッチ。ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者として迎え撃った井上尚弥（大橋）は、過去一の己を作り上げ、ボクシング人生を懸けて戦った。
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間違いなく井上の価値は高まった。ド派手に打ち合うシーンのない、ともすれば玄人受けする技術戦だったが、張り詰めた緊張感の中で、両雄が受ければ終わりの真剣で切り合うように繰り広げた攻防は、観る者の感動すらさせ、熱狂を生んだ。NTTドコモが運営する『Lemino』で独占配信されたPPVの販売数が、「ボクシング、格闘技を通じた全興行トップ」という事実も“モンスター伝説”の一つとして語り継がれるはずである。
全身全霊で最強の挑戦者にぶつかった井上。試合直後のリング上で「すごい張り詰めた昨年と、5月2日今日までだったので、少し休ませてください」と語ったように、当面の間は心身の回復に努めると見られる。去年から計5試合を駆け抜けてきたことを考えれば、当然の選択と言えよう。
もっとも、中谷との激闘の直後から世界では「井上の次なる刺客」が話題沸騰となった。日本国内でもトレンドとなったのは、現世界スーパーフライ級3団体統一王者で、世界で最も権威があるとされる米老舗誌『The Ring Magazine』のパウンド・フォー・パウンドで4位に食い込んでいるジェシー“バム”ロドリゲス（米国）とのスーパーファイト構想だ。
今後について「僕の中では白紙」と語る本人を含めて井上陣営は明言こそしていないが、海外の大手メディアでも、水面下で動き続ける計画の輪郭が伝えられている。『The Ring Magazine』は「トゥルキ・アラルシク氏（サウジアラビア総合娯楽庁長官）がナオヤ・イノウエとバム・ロドリゲスのスーパーファイトを1月に日本で開催するプランを立てている」と速報。「アラルシク氏は、日本で可能な限り多くのファンを収容できる会場でのイベント開催する意向だ」とした。
2024年11月に、井上と推定30億円という驚愕のスポンサー契約を締結した『Riyadh Season』の長であるアラルシク氏は、今興行も来日観戦。日本のボクシング関係者とも親交を深めたと見られている。
スーパーファイトの実現に向けては、ロドリゲス陣営も前向きだ。トレーナーとして支えているロベルト・ガルシア氏は、米YouTubeチャンネル『210 Boxing TV』で「俺もバムもずっとやると言ってきた。場所は日本でも良い」と公言している。
まずは静養が最優先。その中で「フェザー級が最後」とも明言している井上がどのような覇道を歩むかは、興味深く見守りたい。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]