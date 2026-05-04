タレント渡辺満里奈（55）が4日、Xを更新。「かっこいい」先輩女性歌手を実名記述した。

渡辺は4日午前0時すぎの更新で「今日も今日とて推し活」と記述。歌手、女優小泉今日子が5月2、3日に開催した東京・日本武道館公演「KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」のポスター写真をアップし、同ライブに行ったことを報告した。

そして、続くポストで「小泉さんは、徹頭徹尾かっこいい」と思いを記した。

この投稿に対し「満里奈さんと同い年の私も小泉さんは相変わらずかっこいいと思います。そして小泉さんをかっこいいと言える満里奈さんも凄ーくかっこいいです！」「ほんとカッコいいキョンキョン」「おっしゃる通りです」「満里奈さんも素敵です。ご自分の意思をちゃんと持っておられる」などとさまざまな共感の声が寄せられている。

ちなみに小泉は先月3日、テレビ朝日系「ミュージックステーション」特番に出演。自身の代表曲「あなたに会えてよかった」と、ゴダイゴ「ビューティフルネーム」を熱唱し「『ビューティフルネーム』を歌いますが、1979年、世界児童年のキャンペーンソングでした。名前の数だけ命があって、その命が輝き、守られるべきものだと思います。世界中の戦争が…早く、終わりますように」とメッセージを話し、大きな話題を呼んだ。