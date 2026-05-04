◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日２０時５分発走、船橋競馬場・ダート１６００メートル）

ＪＲＡの舞台で圧倒的な強さを見せてきたコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）の取捨が、かしわ記念的中のカギを握る。

今年のフェブラリーＳで史上３頭目の連覇を達成したコスタノヴァ。近走はスタートがいまひとつだったため、初めてブリンカーを着用して臨んだ。大きく出遅れた武蔵野Ｓ（２着）のような失態はなく、五分のスタートから中団を追走。４コーナーでも厳しい位置取りだったが、大外から一頭だけ馬なりで上がってくる。残り２００メートル過ぎに鞍上からステッキが放たれると、先行馬を一気にのみ込み、後続に半馬身差をつけてゴールを駆け抜けた。

レース後のルメール騎手も能力の高さを再認識したようだった。「外に出してから手応えがすごく良かったです。ブリンカーを使ってすごくいい反応でした」と矯正馬具の効果を認めつつ、「彼はダートレースのトップレベルの脚を使います」とライバルを圧倒した持ち味を称賛していたほどだ。

中央のダートでは連対を外したことがない強さを見せているのに、なぜか地方の舞台では過去３戦すべてで結果を残せていない。２４年のクラスターＣ（１２００メートル）では初めて掲示板を外す６着に敗れた。２度目は昨年のかしわ記念が３着。出遅れた影響もあったが、鞍上のレーン騎手は「直線に入ってキックバックが激しく、それに反応しバランスを崩した」と敗因を挙げた。続くさきたま杯（１１着）も出遅れたが、ルメール騎手は「小回りのコースも合わない」と指摘している。

地方の小回り、もしくは周回コースが不得手なのか、それもと中央と違う砂質が合わないのか。中央で好走したパターンは下級条件で勝った中山＆新潟の１８００メートルを除き、すべて東京のワンターンだった。木村厩舎の太田助手は「今回は１回り（コーナー４つ）の競馬が久しぶりになるので、どう対応できるかです。対応できるように調教していきます」と周回コースへの準備は怠っていない。

陣営は昨年３着のリベンジへ態勢を整えてきた。４月２９日の美浦・Ｗコースで６ハロン８０秒７―１１秒４、さらに２日にも６ハロン８３秒４ーラスト１１秒６と抜群の推進力を見せている。「長めからしっかり時計を出しました。週ごとに状態が上がってきているし、質の良い稽古ができています。ウィークポイントの右トモもケアしながら順調にやれています」と太田助手は好感触の様子。ＪＲＡ王者が鬼門の地方で殻を破って見せるか。