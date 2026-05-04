ハニークのピーチの香り限定登場♡甘く癒やす蜜髪ヘアケアに注目

季節の変わり目や湿気が気になるこれからの時期、髪のうねりや広がりに悩む方も多いのではないでしょうか。そんな毎日のヘアケア時間を心地よく彩ってくれるのが、ハニークから数量限定で登場する「ピーチの香り」シリーズ。甘くやわらかなハチミツと、みずみずしい桃が重なる芳醇な香りに包まれながら、毛先までしっとりまとまる理想の蜜髪ケアを楽しめます♡

ハニーク限定キットでトータルケア

注目は「ハニーク ミニヘアミルク付き 限定キット（ピーチの香り）」3,300円。

セット内容は、

・ハニーク ディープリペア シャンプー モイスト（ピーチの香り）450mL

・ハニーク ディープリペア ヘアトリートメント モイスト（ピーチの香り）450mL

・ハニーク ナイトリペア 2WAY ヘアミルク モイスト（ピーチの香り）30mL

シャンプーとトリートメントでやさしく洗いながら補修し、さらにヘアミルクで集中ケアまで叶う豪華な内容です。旅行やお試しにも便利なミニサイズ付きなのも嬉しいポイント。

淡いピンクとクリーム色を基調にした限定パッケージは、バスルームに置くだけで気分が高まりそうです。

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まとまり髪へ導くヘアオイルも登場

「ハニーク ディープリペア カスタムヘアオイル エクストラモイスト（ピーチの香り）」100mL、1,650円も同時発売。

濡れた髪や乾いた髪になじませるだけでなく、トリートメント*⁵に混ぜて使える2WAY仕様が魅力です。水分保持力に優れたオイルが髪の水分と油分のバランスを整え、パサつきや広がりをケア。

ツヤ感のあるなめらかな仕上がりへ導きます。朝のスタイリングにも、夜の集中ケアにも活躍してくれそう♪

ハニーク人気の秘密はこだわり成分

ハニークは、オーガニックマヌカハニー¹をはじめ、美髪を目指すための保湿成分を厳選配合。

さらに3つのプロテイン³を取り入れた「ハニープロテイン処方*²」で、髪内部までうるおいを届けながら補修します。

乾燥によるうねり*⁴や毛先のパサつき、まとまりにくさなど、大人女性の髪悩みに寄り添ってくれるのが魅力。香りだけでなく、使い心地にもこだわりたい方にぴったりのシリーズです。

＊1 ハチミツ(保湿) ＊2 潤いを与えることでまとまりや手触りを良くする処方 ＊3 ハチミツ、加水分解ローヤルゼリータンパク（全て保湿）／加水分解乳タンパク、加水分解ダイズタンパク（全て保湿）［ハニーク ディープリペア シャンプー モイスト PCに配合］／加水分解乳タンパク（牛乳）（保湿）［ハニーク ディープリペア ヘアトリートメント モイスト PC、ハニーク ナイトリペア 2WAY ヘアミルク モイスト PC、ハニーク ディープリペア カスタムヘアオイル エクストラモイスト PCに配合］／ダイズタンパク（保湿）［ハニーク ディープリペア ヘアトリートメント モイスト PC、ハニーク ナイトリペア 2WAY ヘアミルク モイスト PCに配合］／イソステアロイル加水分解シルク（保湿）［ハニーク ディープリペア カスタムヘアオイル エクストラモイスト PCに配合］ ＊4 乾燥による ＊5 ハニーク ディープリペア ヘアトリートメント モイスト

まとめ

毎日のヘアケアは、髪を整えるだけでなく気持ちまでリセットできる大切な時間。ハニークのピーチの香り限定シリーズなら、甘くやさしい香りに包まれながら、しっとりまとまる美しい髪を目指せます。

数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。癒やしと美髪を同時に叶える特別なヘアケアをぜひ取り入れてみてください♡