お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が2日深夜に放送されたMBS「さらば青春のスポットライト」（深夜1・28）に出演。相方・東ブクロ（40）の占い結果に不安を隠せなかった。

同番組は、世の中に隠れた「影の名物」にスポットライトを当てるロケ番組。今回は大阪駅前ビルを訪れ、第3ビル地下2階にある「占い館アナスタシア1号店」を訪問した。そこで、驚異的なお気に入り登録数を誇る人気占い師・HARU氏に鑑定を依頼した。

森田が「名物占いというか、裏の名物占いみたいなのあったりするんですか?」と尋ねると、「めったに見ないけど、いつ人生を閉じるか」と、死期を占えると伝えられた。

これを受け、占い否定派の東ブクロが特別に死期を占ってもらうことに。HARU氏から「バチッときてるのが、77歳ぐらいからはそろそろやなって」と告げられた。この年齢に森田が大笑いする中、東ブクロも「十分ですけどね」と苦笑い。

しかし、「2029年は悪い女に引っかかりやすい。ほれたら骨抜きにされる」と予言されると、東ブクロの表情が一気に曇った。森田も「ヤバいよ…これなのよ」と、過去に世間を騒がせた相方の女性問題の“再発”を危惧し、頭を抱えていた。