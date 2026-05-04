【GW渋滞予測】5月5日（火）の全国高速道路 渋滞予測まとめ「Uターンラッシュピーク」関越道で40キロ予想【NEXCO東日本・中日本・西日本】2026年ゴールデンウィーク
2026年のゴールデンウィーク終盤となる5月5日（火曜・祝日）は、Uターンラッシュがピークを迎えます。全国の高速道路で、特に上り線を中心に、午後から夜遅くにかけて非常に激しく長い渋滞が予測されています。
長時間の運転による疲労に備え、お出かけの計画や出発時間の調整に役立てていただけるよう、特に注意が必要な大規模渋滞（主に20km以上、または大幅な所要時間増）を地域ごとにピックアップしてまとめました。
関東圏に向かう上り線で、午後から深夜にかけて30～40kmにおよぶ極めて大規模な渋滞が発生します。通過に長時間を要するため、午前中や翌日へのスケジュール変更もご検討ください。
【関越自動車道（上り）】・区間： 藤岡JCT → 鶴ヶ島IC（坂戸西SIC付近） ・ピーク時間／渋滞長： 14時頃 ／ 最大40km ・所要時間： 約1時間20分（通常より+56分）
【東北自動車道（上り）】・区間： 栃木IC → 加須IC（加須IC付近） ・ピーク時間／渋滞長： 18時頃 ／ 最大35km ・所要時間： 約1時間10分（通常より+52分）
【中央自動車道（上り）】・区間： 大月IC → 八王子JCT（小仏TN付近） ・ピーク時間／渋滞長： 13時頃 ／ 最大25km（前日からの渋滞と合わせると最大30km規模に発展） ・所要時間： 約1時間40分～2時間0分
【常磐自動車道（上り）】・区間： 友部JCT → 土浦北IC（千代田石岡IC付近） ／ 17時頃ピーク（最大20km） ・区間： 谷田部IC → 流山IC（柏IC付近） ／ 16時頃ピーク（最大20km） 📍 中部・東海エリア
東名高速で20km規模の渋滞が予測されています。お出かけの下り線渋滞（午前中）と、Uターンの上り線渋滞（午後～夜間）の両方に注意が必要です。
【東名高速道路（上り）】・区間： 駒門PAスマートIC → 大井松田IC（都夫良野TN付近） ・ピーク時間／渋滞長： 15時頃 ／ 最大20km ・所要時間： 約48分（通常より+33分）
・区間： 秦野中井IC → 横浜町田IC（綾瀬スマートIC付近）・ピーク時間／渋滞長： 14時頃 ／ 最大20km ・所要時間： 約48分（通常より+36分）
【東名高速道路（下り）】・区間： 東京IC → 綾瀬スマートIC（綾瀬スマートIC付近） ・ピーク時間／渋滞長： 9時頃 ／ 最大20km ・所要時間： 約48分（通常より+36分）
【長野自動車道（上り）】・区間： 松本IC → 岡谷IC（みどり湖PA付近） ・ピーク時間／渋滞長： 16時頃 ／ 最大15km ・所要時間： 約45分（通常より+36分） 📍 関西エリア
名神高速や新名神、中国道を中心に、距離は15km程度でも通過に1時間近くかかる「密度の濃い渋滞」が多数発生します。特に京都・宝塚周辺の通過には時間に余裕を持ってください。
【名神高速道路（上り）】・区間： 大山崎JCT → 大津IC（大津IC付近） ／ 9時頃ピーク（最大15km、約1時間0分） ・区間： 養老SAスマートIC → 一宮JCT（尾西BS付近） ／ 16時頃ピーク（最大15km、約36分）
【名神高速道路（下り）】・区間： 八日市IC → 栗東湖南IC（菩提寺PA付近） ／ 17時頃ピーク（最大15km、約1時間0分） ・区間： 草津JCT → 京都南IC（旧山科BS付近） ／ 16時頃ピーク（最大15km、約1時間0分）
【新名神高速道路（上り）】・区間： 神戸JCT → 川西IC（川西IC付近） ・ピーク時間／渋滞長： 18時頃 ／ 最大15km ・所要時間： 約1時間0分（通常より+49分）
【中国自動車道（上り）】・区間： 神戸三田IC → 宝塚IC（宝塚西TN付近） ・ピーク時間／渋滞長： 16時頃 ／ 最大15km ・所要時間： 約1時間0分（通常より+49分） 📍 中国・四国エリア
山陽道を中心に、トンネル付近を先頭にした渋滞が複数発生します。距離は短めでも通過に時間を要するため注意が必要です。
【山陽自動車道（上り）】・区間： 玉島IC → 岡山JCT（二子TN付近） ／ 16時頃ピーク（最大10km、約30分） ・区間： 広島東IC → 西条IC（八本松TN付近） ／ 11時頃ピーク（最大10km、約30分）
【松山自動車道（上り）】・区間： 内子五十崎IC → 伊予IC（立山トンネル付近） ／ 17時頃ピーク（最大5km、約31分） 📍 九州・沖縄エリア
九州自動車道では、午前中から夕方にかけて広範囲で渋滞が発生します。帰省ラッシュのUターンと行楽帰りの車が重なるため、早めの行動がおすすめです。
【九州自動車道（上り）】・区間： 南関IC → 久留米IC（広川IC付近） ・ピーク時間／渋滞長： 17時頃 ／ 最大15km ・所要時間： 約45分（通常より+36分）
【九州自動車道（下り）】・区間： 須恵スマートIC → 鳥栖JCT（鳥栖JCT付近） ・ピーク時間／渋滞長： 10時頃 ／ 最大15km ・所要時間： 約45分（通常より+36分） 💡 ドライブ前の注意点
・・ ・