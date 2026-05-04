開催：2026.5.4

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 8 - 4 [Dバックス]

MLBの試合が4日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとDバックスが対戦した。

カブスの先発投手はマット・ボイド、対するDバックスの先発投手はメリル・ケリーで試合は開始した。

2回表、7番 ガブリエル・モレノ 5球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでDバックス得点 CHC 0-2 ARI

2回裏、7番 カーソン・ケリー 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 1-2 ARI

3回裏、2番 モイセス・バレステロス 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでカブス得点 CHC 3-2 ARI

5回裏、6番 マイケル・ブッシュ 初球を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでカブス得点 CHC 6-2 ARI

7回裏、6番 マイケル・ブッシュ 3球目を打ってライトへの犠牲フライでカブス得点 CHC 7-2 ARI、7番 カーソン・ケリー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 8-2 ARI

9回表、9番 エイドリアン・デルカスティーヨ 7球目を打ってセンターへのツーランホームランでDバックス得点 CHC 8-4 ARI

試合は8対4でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのマット・ボイドで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はDバックスのメリル・ケリーで、ここまで1勝3敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で5打数、2安打、0打点、打率は.308となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-04 06:11:34 更新